Gia Lai chủ động triển khai kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán 2022

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh các biện pháp phòng-chống dịch và tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.





Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm cao nhất nếu để bùng phát dịch trên địa bàn quản lý theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng-chống dịch và tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 góp phần cho Nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh. Ảnh: Quang Tấn



Sở Y tế, UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán, nhất là khu đông dân cư, đô thị, khu công nghiệp; thời điểm công dân về địa phương đón Tết; giám sát chặt chẽ dịch tễ nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.



Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19; rà soát phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mạng lưới, vùng, khu vực; lên kế hoạch và triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế chặt chẽ, hiệu quả.



Sở Y tế, UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 để hoàn thành tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh.



Hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1-2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I-2022; rà soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, tổ chức tiêm lưu động, đi từng nhà dân để tiêm cho các đối tượng không có điều kiện hoặc không thể đến địa điểm tiêm chủng tập trung; quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai...).



Tiếp tục huy động nhân lực, nguồn lực cho công tác tiêm chủng; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng Covid-19 và cập nhật thường xuyên số liệu đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 để người dân tự giác tham gia tiêm chủng đầy đủ. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiêm chủng phòng Covid-19; kịp thời đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế hỗ trợ công tác phòng-chống dịch và tiêm chủng khi vượt quá khả năng của địa phương. Chủ động rà soát các số liệu, các điều kiện chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi khi có chủ trương.



Quan tâm động viên nhân viên y tế, nhất là lực lượng tham gia phòng-chống dịch; rà soát và đề xuất UBND tỉnh các chế độ, chính sách cho nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng-chống dịch Covid-19.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch, đảm bảo công tác y tế, công tác an toàn thực phẩm gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần cho Nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh.



KIỀU PHAN