Phú Thiện: Cháy lớn tại cửa hàng nội thất, 4 người trong gia đình may mắn thoát nạn

(GLO)- Sáng 4-12, Công an huyện Phú Thiện cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh nội thất trên địa bàn thị trấn Phú Thiện.





Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-12, người dân phát hiện đám cháy lớn trong cửa hàng của anh Nguyễn Đình Trung (tổ 9, thị trấn Phú Thiện) và đã hô hoán, đánh động gia đình. Bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bàn, ghế gỗ, nệm, chăn, màn, văn phòng phẩm… nên ngọn lửa bùng phát dữ dội chiếm hoàn toàn không gian lối ra vào ở cửa trước. Lúc này, 4 người trong gia đình anh Trung (gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ) đang ngủ ở gian phòng phía sau cửa hàng đã tỉnh dậy nhưng không thể đi ra từ phía trước bởi lượng nhiệt quá lớn. Vì vậy, cả 4 người thoát ra bằng cửa sau.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: Văn Ngọc





Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đã cử 2 xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường ngay trong đêm để phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại địa phương. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư, nhà cửa liền kề nên lực lượng chữa cháy khó tiếp cận. Cùng lúc này, người dân xung quanh cũng đã khẩn trương sơ tán tài sản. Các lực lượng đã triển khai nhiều phương án để tập trung khoanh vùng ngọn lửa, không để lây lan sang các ngôi nhà kế bên.



Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện và Công an thị trấn Phú Thiện đến hiện trường; đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên dụng ở khu vực. Lực lượng Công an đã tìm mọi cách tiếp cận đám cháy để kịp thời khoanh vùng và di chuyển tài sản của các hộ dân lân cận. Rất may, không xảy ra thiệt hại về người”.



Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-12, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi hầu hết vật dụng trong cửa hàng nội thất rộng hơn 300 m2 của gia đình anh Trung. Ngọn lửa cũng ảnh hưởng nặng đến 2 gian nhà liền kề, lượng nhiệt lớn khiến tường nhà bị rạn nứt, trần nhà bị cháy. Trong đó, có 1 cửa hàng bán hàng hải sản, ngọn lửa và khói của vụ hỏa hoạn đã khiến hầu hết hải sản trong cửa hàng bị chết.

Lực lượng chữa cháy đã phong tỏa kịp thời đám cháy. Ảnh: Văn Ngọc



Anh Trung bàng hoàng chia sẻ: “Cả nhà chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô rất lớn của người đi tập thể dục và hàng xóm xung quanh. Khi tỉnh dậy đã thấy khói và lửa bùng lên đỏ rực. Tôi liền đánh thức vợ con dậy rồi chạy ra từ phía cửa sau, vượt qua hàng rào mới thoát nạn kịp. Hàng hóa đợt này đang tập kết lượng lớn trong cửa hàng, giờ bị thiêu rụi hết thế này không biết phải làm sao”.



Thiếu tá Trần Cảnh Tân-Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa-cho hay: “Lúc 4 giờ 45 phút, nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức cử phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội. May mắn là người dân xung quanh phát hiện kịp thời. Vì là dịp cuối năm nên bên trong cửa hàng tập kết lượng lớn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, hầu hết là nguyên liệu dễ cháy nên chúng tôi ưu tiên việc ngăn chặn ngọn lửa lây lan sang khu vực dân cư bên cạnh”.



Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại vụ cháy.

LÊ VĂN NGỌC