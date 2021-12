Phiên làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Nhìn lại kết quả công tác năm 2021

(GLO)- Sáng 8-12, sau phần khai mạc, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII bước vào phiên làm việc đầu tiên. Các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành báo cáo tình hình hoạt động năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác.





Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp sáng ngày 8-12-2021. Ảnh: Tấn Thi

Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”



Sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhìn nhận: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tuy có thuận lợi song cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội, cuộc sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, chúng ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Tấn Thi





Liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nêu rõ: Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tập trung giải quyết khối lượng công việc khá lớn, đảm bảo đúng luật định và đạt kết quả tích cực. Điển hình như: chủ động xây dựng Nghị quyết về cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục và chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức 9 kỳ họp HĐND tỉnh (6 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI và 3 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII); tổ chức 25 phiên họp thường kỳ hàng tháng và giao ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để xem xét, quyết định 29 nội dung thuộc thẩm quyền; đồng hành cùng UBND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.



“Cùng với đó, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đã thực hiện tốt chức năng giám sát của bằng hình thức phù hợp với tình hình phòng-chống dịch Covid-19; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Nhiều hoạt động được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả”-bà Ayun H’Bút cho biết.



Các đại biểu dự kỳ họp khá phấn khởi khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2021. Theo đó, trong năm, tỉnh đã thực hiện tương đối hiệu quả “nhiệm vụ kép”, các lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,03% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.170,9 tỷ đồng (bằng 142,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,5% so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 70 ngàn tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 2,42 lần so với năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp, nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt kế hoạch đề ra. Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đang tích cực thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; triển khai đồng bộ công tác đánh giá, xác định cấp độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả với từng cấp độ dịch.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Tấn Thi



Đề ra phương hướng cho năm 2022



Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng dự ước trong năm 2021, tỉnh có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch (cả tỉnh chỉ đạt 52,3%). Đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19; số người chết do tai nạn giao thông tăng; số vụ vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra. Một số ngành, địa phương cấp huyện, xã còn chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm...



“Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, tập trung khắc phục khó khăn; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững, tạo chuyển biến rõ rệt về tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác phòng-chống tham nhũng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những ngày cuối năm 2021, tạo tiền đề vững chắc hơn cho năm 2022 và những năm tiếp theo”-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Tấn Thi



Trên cơ sở dự báo tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã thông tin đến kỳ họp về dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm tiếp theo gắn liền với các nhóm giải pháp cụ thể. “Trong năm 2022, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,65%; đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tăng cường thu hút đầu tư; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, hỗ trợ các thành phần kinh tế chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội…”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.



Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh; tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng-chống tham nhũng năm 2021 cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV…



Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét 32 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đại biểu cũng sẽ nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII.



Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.



HỒNG THI - QUANG TẤN