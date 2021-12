Gia Lai chủ động ứng phó với cơn bão số 9

(GLO)- Ngày 16-12, UBND tỉnh có Công văn số 2070/UBND-NL về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9.





Theo đó, dự báo vào đêm 17-12 bão sẽ đi vào khu vực biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, khi vào sát bờ có thể đổi hướng; khoảng ngày 19 đến 20-12-2021, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền và vùng ven biển nước ta với sức gió mạnh cấp 9 đến cấp 11.

Chủ động triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: Lê Văn Ngọc





Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 9, chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới. Tuyệt đối không được chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng-chống thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân ra khỏi vùng đã sạt lở và vùng có nguy cơ sạt lở đất khi có yêu cầu; tổ chức thực hiện theo phương án ứng phó thiên tai đã được duyệt để ứng phó với bão, mưa lớn trong điều kiện phòng-chống dịch Covid-19.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát phương án sơ tán dân, kiên quyết di dời người dân nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lớn, nước dâng tại các khu vực ven sông ven sông suối, các vùng thấp trũng, ngập úng và vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.



Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm túc theo Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Đối với các công trình hồ chứa có cửa van, chủ động hạ mực nước hồ để phòng lũ; hạn chế tối đa việc xả lũ chồng lũ cho vùng hạ du công trình. Thông báo kịp thời, đầy đủ thông tin về việc vận hành xả lũ cho các địa phương tại khu vực hạ du.



Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo, đài thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão; tình hình mưa, lũ, ngập lụt và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin để thông tin đến chính quyền và người dân trong cộng đồng biết, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời.



Các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được phân công tại Quyết định số 591/QĐ-BCH ngày 2-11-2021 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách.



Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn quản lý của mình, tham mưu chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý kịp thời; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.



KIỀU PHAN