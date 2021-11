Nâng chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, trang bị đầy đủ năng lực, kỹ năng, nhận thức cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Giỏi từ người thầy

Đào tạo lái xe là lĩnh vực đặc thù so với các ngành học khác. Anh Nguyễn Xuân Bảo-giáo viên Trung tâm Đào tạo nghề tại Gia Lai (Trường Cao đẳng Nghề số 5) chia sẻ: “Học viên học lái xe thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ nhận thức không đồng đều. Do đó, trong dạy học lái xe, người thầy phải có sự linh hoạt thích ứng nhất định để học viên nắm được thông tin cần thiết và ứng dụng cho bản thân”. Gắn bó với Trung tâm 6 năm, 2 lần tham gia hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi, an toàn do Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tổ chức, anh Bảo một lần đạt giải ba và lần gần đây giành giải nhất cá nhân.

Các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe gần đây chú trọng đầu tư trang-thiết bị dạy và học để thu hút học viên. Ảnh: Hải Lê

4 năm tham gia hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi, an toàn do Sở GT-VT tổ chức, cả 4 lần Trung tâm Đào tạo nghề tại Gia Lai (Trường Cao đẳng Nghề số 5) đều giành giải nhất toàn đoàn. Đây là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của Trung tâm trong công tác dạy và học. Đại úy Đặng Văn Nghĩa-Giám đốc Trung tâm-cho hay: “Hàng năm, Trung tâm đều tổ chức hội giảng để tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và góp phần nâng cao khả năng đứng lớp, nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn cũng như phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên. Đồng thời, Trung tâm thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp kiến thức mới cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Trong đó, Trung tâm luôn chú trọng việc “lấy học viên làm trung tâm”.

Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái (Sở GT-VT) nhìn nhận: “Học lái xe không đơn giản là để điều khiển phương tiện mà phải làm sao đảm bảo an toàn vì liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Bởi vậy, Sở GT-VT thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi, an toàn nhằm tôn vinh tài năng, khơi dậy tình yêu nghề và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên dạy lái xe”.

Siết chặt quản lý công tác đào tạo, sát hạch

Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái (Sở GT-VT): Hạn chế nhất trong công tác đào tạo sát hạch lái xe là vẫn còn một bộ phận lớn người dân thường xuyên di chuyển bằng các loại phương tiện xe công nông nhưng chưa có giấy phép lái xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, sát hạch luôn được đặt ra. Vì thế, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở đào tạo lái xe và 12 trung tâm sát hạch lái xe với đội ngũ giáo viên lên đến hơn 400 người. Thời gian qua, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe thu hút học viên bằng cách mở các chi nhánh ở cơ sở, tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô tại địa bàn nơi đủ điều kiện để hạn chế việc người dân phải di chuyển xa… Với đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, các trung tâm đào tạo hầu hết đều tăng cường đầu tư mua sắm trang-thiết bị hiện đại để thu hút học viên. “Bên cạnh đội ngũ giáo viên chuẩn về kiến thức, kinh nghiệm thì việc đầu tư trang-thiết bị hiện đại là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh đầu tư mua sắm trang-thiết bị dạy học. Đồng thời, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Sở GT-VT thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát và nhắc nhở, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành đúng quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe”-ông Kiên nhấn mạnh.

Sát hạch viên thực hiện sát hạch lý thuyết đối với thí sinh dự thi cấp giấy phép lái xe hạng A0. Ảnh: Hải Lê

Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho biết: Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn từ đầu năm đến nay cho thấy, hầu hết đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Nhiều trường hợp nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông chưa có giấy phép lái xe hoặc biết rõ quy định của Luật Giao thông đường bộ nhưng vẫn không chấp hành, từ đó xảy ra tai nạn, gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe và của cải.