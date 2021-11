Gia Lai đề xuất tăng biên chế, chỉ tiêu làm việc giai đoạn 2022-2026

(GLO)- Sáng 27-11, đoàn công tác số 5 thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do bà Tạ Thị Yên-Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đến nay, tỉnh Gia Lai đã tinh giản 300 biên chế công chức so với tổng số biên chế được giao năm 2015 (đạt mục tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10,2%) và giảm 2.935 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tách 130 biên chế hội ra khỏi biên chế sự nghiệp (đạt mục tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10%). Tương tự, Bộ Nội vụ đã rà soát và cắt giảm 153 chỉ tiêu hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.



Công tác quản lý, bố trí, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện hiện quả, đúng quy định Luật Cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đồng thời với sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Trong tinh giản biên chế, tỉnh chú trọng giảm cán bộ quản lý dôi dư do sắp xếp bộ máy, biên chế dôi dư do cơ cấu lại việc làm và nhân viên hỗ trợ phục vụ. Do đó đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng cấp phó vượt quy định.



Việc sắp xếp lại bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn cấp huyện phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của Chính phủ. Tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; đã phân cấp cho các sở, huyện quản lý và phê duyệt mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm. Tỉnh đang rà soát để phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp có sắp xếp lại theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1-6-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10-9-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bà Tạ Thị Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy



Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến đề xuất với đoàn công tác về biên chế giai đoạn 2022-2026. Theo đó, tăng 218 biên chế công chức khu vực hành chính; 3.503 chỉ tiêu làm việc đối với khu vực sự nghiệp; giữ nguyên 2.408 chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã và biên chế các tổ chức hội đặc thù. Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP, đề xuất tăng 111 chỉ tiêu.



Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, nhất là ghi nhận những khó khăn của ngành Giáo dục và ngành Y tế tỉnh trong việc tinh giản biên chế, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh: Đoàn công tác sẽ tổng hợp và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế để có những tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị sát với tình hình thực tiễn tại cơ sở.



ANH HUY