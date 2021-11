Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quyết tâm xây dựng làng Đê Ktu trở thành làng kiểu mẫu

(GLO)- Sáng 5-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư làng Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chung vui với làng. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang cùng đông đảo người dân làng Đê Ktu.

Để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng-chống dịch Covid-19, các đại biểu tham dự, người dân đều tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đo thân nhiệt trước khi vào tham gia ngày hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự ngày hội đại đoàn kết tại làng Đê Ktu. Ảnh: Anh Huy

Làng Đê Ktu có 135 hộ với 647 nhân khẩu, 100% hộ dân là người Bahnar. Người dân trong làng chủ yếu canh tác từ cây lúa (20 ha), cây cà phê (50,2 ha), cây bời lời (3,7 ha); chăn nuôi bò (47 con), dê (250 con) và trên 1.000 con gia cầm. Những năm qua, người dân luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhờ đó đời sống dần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.

Bà Huel-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Đê Ktu-thông tin: “Nhiều hộ dân trong làng đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Trong năm có 74 hộ vay với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các đoàn thể của thị trấn đã quan tâm giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được xây nhà, trao sinh kế, hỗ trợ cải tạo vườn tạp… Đến nay, làng chỉ còn 14 hộ nghèo, chiếm 10,37%”. Người dân còn tích cực tham gia ngày công để tu sửa các trục đường, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, trồng hoa, trồng cây xanh hai bên đường làng. Do đó, cảnh quanh môi trường đã được cải thiện rõ rệt, đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp; 100% hộ dân thay đổi tập quán trong chăn nuôi; nhiều gia đình đã xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh…

Đặc biệt, trong năm 2021 đã có 127/135 hộ đạt “Gia đình văn hóa” (đạt 94%). Là 1 trong 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của làng được UBND thị trấn Kon Dỡng tặng giấy khen, ông Byuk-phấn khởi nói: “Năm tới, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với bà con xây dựng làng ngày càng xanh-sạch-đẹp; phấn đấu giữ vững danh hiệu làng nông thôn mới sau khi được công nhận”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư làng Đê Ktu. Ảnh: Anh Huy

Không giấu được niềm vui, già Brot bộc bạch: “Có Bí thư Tỉnh ủy về chung vui, bà con rất phấn khởi. Đời sống của bà con dân làng những năm qua đã được cải thiện rất nhiều nhờ vào sự quan tâm của các cấp, các ngành. Vì vậy, mình cũng mong muốn các cấp quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa, nhất là giống cây trồng, vật nuôi, khoa học kỹ thuật… để tới đây làng không còn hộ nghèo”.

Về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên Ngày hội Đại đoàn kết năm nay có khác hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào thì tinh thần đoàn kết dân tộc vẫn luôn được thể hiện, đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, người dân làng Đê Ktu vì đã cộng đồng trách nhiệm xây dựng làng ngày càng phát triển. Với tỷ lệ 94% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là điểm sáng và làng cần tiếp tục phát huy. Riêng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, Nhân dân cần tiếp tục làm tốt hơn nữa để nâng tỷ lệ 97% lên 100% trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy trao phần quà cho cán bộ, Nhân dân làng Đê Ktu. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người dân đã đoàn kết rồi cần đoàn kết hơn nữa, mỗi người dân, gia đình cần chung tay để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng làng ngày càng phát triển vững mạnh; đồng thời gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc và xóa bỏ những hủ tục; nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quyết tâm xây dựng làng Đê Ktu trở thành làng kiểu mẫu. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người dân luôn tuân thủ 5K và khi có vắc xin thì đi tiêm phòng đầy đủ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phần quà của cá nhân cho cán bộ, Nhân dân làng Đê Ktu. Ngoài ra, Huyện ủy-UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao các phần quà cho cán bộ và bà con làng Đê Ktu.