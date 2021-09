Gia Lai: Đón 247 thai phụ và trẻ em từ các tỉnh, thành phía Nam về an toàn

(GLO)- Khoảng 6 giờ sáng 15-9, tổ công tác đón thai phụ và trẻ em tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh đã về đến TP. Pleiku, sau đó được đưa về nơi tiếp đón cách ly tập trung tại Khu cách ly Trường nghề 21 (Binh đoàn 15) và Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).





Các công dân được đón về an toàn tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Huy Bắc

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai đón 314 công dân nhưng danh sách chốt về Gia Lai còn 247 công dân gồm có 208 thai phụ, 38 trẻ em đi cùng và 1 người nhà thai phụ. Trong đó, công dân ở TP. Hồ Chí Minh về có 107 thai phụ và 17 trẻ em; tỉnh Đồng Nai có 50 thai phụ và 14 trẻ em; tỉnh Bình Dương có 53 thai phụ và 6 trẻ em. Số công dân không về tỉnh vì lý do sức khỏe, công việc và một số lý do khác không về cùng. Công dân về từ TP. Hồ Chí Minh được bố trí cách ly tập trung tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; số công dân về từ tỉnh Bình Dương và Đồng Nai được bố trí cách ly tại Khu cách ly Trường nghề 21.



Để đảm bảo an toàn cho các thai phụ, tổ công tác bố trí đi theo có 9 bác sĩ, nhân viên y tế và đầy đủ trang-thiết bị sẵn sàng cấp cứu thai phụ nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong đêm 14-9, có 1 thai phụ chuyển dạ dọc đường đi và đã được bác sĩ, nhân viên y tế hộ sinh thành công.

Bé gái con sản phụ Ksor H’ơp chào đời an toàn trong đêm 14-9 khi đang trên đường về Gia Lai. Ảnh tổ công tác cung cấp



Được biết, khi đoàn đi đến tại thôn 10 (xã Nâm N’Jang, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông), chị Ksor H’ơp (SN 1996, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) mang thai 38 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Các y-bác sĩ đã nhanh chóng hộ sinh và đỡ đẻ thành công, bé gái chào đời an toàn vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-9. Sức khỏe mẹ và bé ổn định và được bố trí cách ly riêng tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331) ngay sau khi về đến tỉnh.



NHƯ NGUYỆN