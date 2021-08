Vụ tông xe, nổ súng ở Pleiku: Công an làm rõ nguyên nhân và triệu tập 6 đối tượng liên quan

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập 6 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục truy bắt 1 đối tượng đang bỏ trốn trong vụ việc tông xe, nổ súng gây náo loạn trên đường Nguyễn Tất Thành vào chiều 17-8.



Theo đó, Công an TP. Pleiku đã triệu tập 6 đối tượng gồm: Phạm Hoàng Duy (SN 1991, trú tại phường Phù Đổng), Hồ Thanh Tú (SN 1993, trú tại phường Ia Kring), Nguyễn Văn Vũ (SN 1990, trú tại phường Yên Đổ), Nguyễn Ngọc Tú (SN 1995, trú tại phường Hoa Lư), Nguyễn Pa Ri (SN 1993), Nguyễn Trường Sơn (tên thường gọi Sơn tổ, SN 1985, cùng trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku).



Chiếc ô tô bán tải đã liên tiếp lùi xe tông vào đầu của xe Huyndai SantaFe. Ảnh: Văn Ngọc



Qua đấu tranh với các đối tượng, Công an TP. Pleiku xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc Duy có nợ tiền của Thanh Tú và Vũ. Đã nhiều lần Thanh Tú và Vũ gặp mặt để đòi tiền nhưng Duy không trả. Khoảng 14 giờ ngày 17-8, Ngọc Tú điều khiển xe ô tô BKS 81A-251.28 nhãn hiệu Huyndai SantaFe chở theo Vũ, Thanh Tú, Ri, Sơn cùng Đoàn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đi ngang qua quán cà phê của Duy tại địa chỉ 175 Nguyễn Tất Thành thì thấy Duy đang đứng trước cửa.



Tú và Vũ xuống xe gặp Duy thì 2 bên lấy dao tự chế giằng co với nhau nhưng không ai bị thương, sau đó Thanh Tú và Vũ lên xe ra về. Bực tức vì chuyện bị đòi nợ, Duy lên xe bán tải BKS 81C-185.97 nhãn hiệu Ford Ranger Raptor đuổi theo, vượt lên phía trước xe ô tô của nhóm đối thủ rồi ép xe dừng lại ở trước số nhà 151 Nguyễn Tất Thành. Duy liên tiếp lùi xe bán tải tông vào đầu xe Huyndai SantaFe nên nhóm của Thanh Tú xuống xe.



Đối tượng Sơn rút trong người 1 khẩu súng tiến đến bắn 1 phát lên trời và 1 phát vào kính trước bên phụ xe của Duy nên Duy chạy đến Công an phường Phù Đổng trình báo. Quá trình bỏ chạy, xe của Duy đã va chạm với 2 người đi xe máy trên đường khiến 2 người này bị xây xát nhẹ.



Công an TP. Pleiku hiện đang tạm giữ 2 ô tô, 1 khẩu súng nghi bắn đạn cao su, 2 vỏ kim loại nghi là vỏ đạn, đồng thời truy bắt đối tượng Tuấn để phục vụ công tác điều tra.



VĂN NGỌC