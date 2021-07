Gia Lai: Nam công nhân về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Đến 6 giờ ngày 23-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung.





Theo đó, trường hợp dương tính mới ghi nhận là N.A.C. (thường trú tại thôn 4, xã Gào, TP. Pleiku. Anh C. là công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương. Lịch trình cụ thể của anh C. như sau: 7 giờ ngày 18-7-2021, anh C. về đến cầu 110 thì được Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đưa đi cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai. Chiều 18-7, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán, kết quả âm tính lần 1.

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu cộng đồng cho người dân đường Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku (khu vực gần nhà nghỉ Thu Hồng) để tầm soát SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện



Đến ngày 22-7, công dân được Trung tâm Y tế huyện Ia Grai lấy mẫu lần 2 chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán. Lúc 0 giờ ngày 23-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2



Như vậy, tính từ 26-4-2021 đến 6 giờ ngày 23-7, toàn tỉnh đã ghi nhận 22 ca mắc Covid-19, trong đó, 5 người đã khỏi bệnh xuất viện, còn lại 17 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).



Liên quan đến công tác lấy mẫu xét nghiệm, trong ngày 22-7, lực lượng chức năng đã lấy tổng số mẫu xét nghiệm của 2.535 người; trong đó, có 127 mẫu của F1, còn lại là mẫu của F2 và cộng đồng. Qua xét nghiệm mẫu, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.



Trong ngày 23-7, tỉnh Gia Lai sẽ đón khoảng 192 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai trên chuyến bay số hiệu QH9812, dự kiến giờ bay là 16 giờ từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đi TP. Pleiku.



NHƯ NGUYỆN