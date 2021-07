Gia Lai: Bắt vụ vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá do Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cầm đầu. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.





Đối tượng Dương Hồng Thái (giữa) bị bắt giữ. Ảnh: Thúy Trinh

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-7-2021, tại khu vực đường liên xã thuộc làng Rồi (xã Ia Phí, huyện Chư Păh), Công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng gồm Dương Hồng Thái; Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989, vợ Thái); Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku); Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) và Hà Công Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Các đối tượng bị bắt khi vận chuyển ma túy đá từ Kon Tum về Gia Lai bằng xe ô tô.



Mặc dù các đối tượng ngoan cố chống cự nhưng lực lượng chức năng đã khống chế kiểm tra, thu tang vật gồm 1,2 kg ma túy đá, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 5 viên đạn, 16 viên đạn AK, 1 xe ô tô bán tải, 79.500.000 đồng, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Nông Hòa



Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng trên hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động, có vũ khí nóng và thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện, giám sát của các lực lượng chức năng. Các đối tượng tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.



Để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc quyết tâm bắt giữ các đối tượng trên, chiều 23-7-2021, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho đơn vị 15 triệu đồng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Thúy Trinh



Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương và khẳng định, việc bắt giữ toàn bộ đối tượng trong vụ án bảo đảm an toàn, bảo đảm các yếu tố pháp luật, nghiệp vụ đã thể hiện tinh thần, quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát ma túy trong việc ngăn chặn việc hình thành đường dây lớn trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Kon Tum, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan tập trung điều tra, mở rộng; khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



THÚY TRINH-NÔNG HÒA