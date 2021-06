Xe máy đấu đầu, 2 người tử vong tại chỗ

(GLO)- Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-6, anh Xuyn (SN 2003, trú tại làng Do Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81H1-148.98 lưu thông trên đường Nguyễn Bá Lại theo hướng từ làng Do Guah đi đường Nguyễn Chí Thanh. Khi đến đoạn cổng chào làng Do Guah, chiếc xe của anh Xuyn đã va chạm với xe máy BKS 81B2-687.15 do anh Alanh (SN 1996, trú tại làng Do Gual) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe, anh Alanh chở theo vợ là chị H’Boi (SN 1997) và cháu Oanh (SN 2004).





Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ tai nạn khiến anh Xuyn và anh Alanh tử vong tại chỗ, chị H’Boi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai còn cháu Oanh được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh. 2 chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu sau cú va chạm mạnh.



VĂN NGỌC