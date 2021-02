Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Chư Pưh: Tang thương bao trùm xóm nghèo

(GLO)- Chỉ sau một khoảnh khắc kinh hoàng, 4 thanh-thiếu niên người Jrai ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi ám ảnh cho dân làng và sự đau xót tột cùng của người thân ngay trong những ngày Tết Nguyên đán.

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ảnh: Văn Ngọc

Cú va chạm kinh hoàng

Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14-2 tại Km 1647+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Vào thời điểm trên, anh Ksor Khúc (SN 2002, trú tại thôn Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển xe máy BKS 81S1-159.37 chở theo chị Siu H’Yưng (SN 2001, trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Gia Lai đi Đak Lak.

Khi đến Km 1647+700, xe máy của anh Khúc đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81X1-010.59 lưu thông từ hướng Đak Lak đi Gia Lai. Trên xe lúc này có 3 người (chưa rõ người điều khiển) gồm anh Rmah Chưng (SN 2001), anh Kpă Giăng (SN 2003, cùng trú tại thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) và em Siu H’Yin (SN 2006, trú tại thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).

Vụ tai nạn đã khiến anh Chưng, anh Khúc và chị H’Yưng tử vong tại chỗ; anh Giăng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh; em H’Yin được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ xác định H’Yin bị chấn thương sọ não, gãy cẳng tay, hôn mê sâu và hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Chư Pưh, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngay trong đêm, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả, tiếp tục theo dõi vụ tai nạn để xử lý.

Người thân tập trung về nhà anh Chưng để chia buồn. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu của 4 nạn nhân tử vong để xét nghiệm nồng độ cồn. Theo đó, cả 4 người đều có nồng độ cồn trong máu ở mức khá cao. Cụ thể, anh Chưng là 74,1 mg/100 ml máu, chị H’Yưng là 22,9 mg/100 ml máu, anh Khúc là 72,3 mg/100 ml máu và anh Giăng là 52,5 mg/100 ml máu.

Theo ghi nhận của P.V, hiện trường vụ tai nạn nằm ở khu vực đường rộng, thẳng, không có góc khuất và chỉ cách đường rẽ vào thôn Plei Dư, nơi có 2 nạn nhân tử vong chừng hơn 50 m. Tại hiện trường còn nhiều quần áo, giày dép, mảnh vỡ của phương tiện, hầu hết đều dính vết máu.

Anh Kpă Sang (trú tại thôn Plei Đung) cho hay: “Khi tôi đang ngồi chơi trong nhà thì nghe tiếng động mạnh rồi tiếng người la khóc ở ngoài đường nên vội vàng chạy ra và thấy 5 người nằm đó, máu chảy nhiều lắm, ai cũng sợ. Một số người nhận ra có thanh niên trong làng gần đó nên vội vàng chạy đi báo tin và đưa đi cấp cứu nhưng có 3 người đã chết tại chỗ. Mảnh vỡ xe máy văng tứ tung, chắc phải tông mạnh lắm mới như vậy được”.

Tang thương xóm nhỏ

Chỉ cách hiện trường chừng 200 m là 2 ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, đỏ au màu đất nằm đối diện nhau của anh em họ là Chưng và Giăng. Ông Rơmah Alơk-cha anh Giăng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chứng kiến cảnh con nằm xuống nơi quốc lộ cách nhà không xa. Tối 14-2, anh Giăng có rủ bạn gái là H’Yin về nhà anh Chưng để ngồi nhậu cùng mọi người trong gia đình. Khoảng hơn 21 giờ, anh Giăng, anh Chưng xin phép chở H’Yin về nhà kẻo trời khuya thì xảy ra vụ việc.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Giăng vang tiếng khóc ai oán. Ảnh: Văn Ngọc

“Tôi có 4 đứa con thì nó lớn nhất, cũng là đứa có sức vóc, thường hay đi nương rẫy phụ giúp cha mẹ để đỡ đần nuôi các em ăn học. Lúc đang nhậu thì nó xin đưa bạn gái về nên tôi cũng đồng ý, không ngờ được một lúc thì nghe dân làng báo. Tôi vội vàng chạy ra đưa nó đi cấp cứu, đến nơi người ta nói nó đã chết trên đường rồi. Thương nó quá vì nó còn trẻ, chưa có vợ con gì mà đã đi mãi”-ông Alơk buồn rầu.

Ở phía đối diện, trong căn nhà vẻn vẹn hơn 20 m2, những anh chị em, họ hàng đang tập trung bên thi thể anh Chưng. Cha mất sớm, mẹ đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập Xê Út, anh Chưng quyết định đi nghĩa vụ quân sự và đã đăng ký khám sức khỏe, chuẩn bị nhập ngũ sau Tết Nguyên đán. Ai nấy đều mừng cho chàng trai của thôn Plei Dư chuẩn bị được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh để phục vụ Tổ quốc, rèn luyện bản thân. Nhưng ước mơ đó của Chưng đã mãi mãi không thể thành hiện thực.

Bà Siu Breo-mẹ của chị H’Yưng cũng rũ rượi sau một đêm vật vã bên thi hài con gái. Nhà nghèo, chồng bị mù mắt, con trai bị tai nạn gãy chân khiến bà phải đi vay mượn khắp nơi để chữa trị nên rơi vào cảnh nợ nần. Thấy vậy, chị H’Yưng phải sớm nghỉ học, theo chân người làng vào làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Với mức lương 7 triệu đồng/tháng, suốt gần 3 năm qua, chị đã dành dụm, chắt bóp để giúp mẹ trả nợ.

Bà Breo nghẹn lời: “Vừa rồi, nó nghỉ để về ăn Tết rồi nói mùng 4 Tết sẽ đi làm lại. Tôi thương nó lắm vì phận con gái mà phải đi làm xa vất vả để nuôi cha mẹ và các em. Cả gia đình giờ trông cậy vào nó. Nó chưa kịp đi làm thì bị tai nạn như thế, tôi nghe tin mà rụng rời tay chân không đứng vững nổi”.

Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh: “Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Công an các xã, thị trấn phối hợp cùng các cơ quan hữu quan lập tức gọi hỏi, răn đe các thanh-thiếu niên có biểu hiện nhậu nhẹt rồi điều khiển xe với tốc độ cao, càn quấy, đặc biệt là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở 5 xã, thị trấn dọc theo tuyến quốc lộ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, yêu cầu các bậc cha mẹ viết cam kết để quản lý con cái, không giao xe cho những trường hợp chưa có giấy phép lái xe, lấy ví dụ điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đó để tuyên truyền, cảnh báo. Thực tế việc này lâu nay đã làm rồi nhưng giờ phải quyết liệt hơn nữa”.