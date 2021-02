Gia Lai thông báo về việc 3 công dân liên quan đến 2 trường hợp F1 tại TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa có thông báo nhanh kết quả xác minh thông tin, truy vết các công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến 2 trường hợp F1 từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Định.





Theo đó, lúc 8 giờ ngày 6-2, xe ô tô khách BKS 81B-016.44 (thuộc nhà xe Tân Xuân Phúc, đăng ký tại Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Thuận, khai thác tuyến Bình Thuận-Gia Lai-Kon Tum; ngày 4-2-2021 được tăng cường chở khách dịp Tết Nguyên đán chạy tuyến Bình Định-TP. Hồ Chí Minh theo tuyến quốc lộ 1A, không đi quan địa phận tỉnh Gia Lai) xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh (trên xe có 32 người).

Trên đường về Bình Định, xe này có dừng lại ăn cơm 30 phút tại quán cơm Nghĩa Bình, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, xe tiếp tục di chuyển về đến Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lúc 23 giờ cùng ngày.

Ảnh minh họa: Như Nguyện



Chuyến xe trên do 2 tài xế là Nguyễn Văn T. (địa chỉ tại thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) và Lê Quốc V. (địa chỉ tại tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và ông Lê Văn M. (bố của V, địa chỉ tại thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) thay nhau điều khiển; phụ xe là Nguyễn Văn T. (hộ khẩu tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông, tạm trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku).



Đáng chú ý, trên chuyến xe này có 2 hành khách thuộc trường hợp F1, có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh (mã số 1979) là: Nguyễn Xuân H. (địa chỉ đường Đặng Tiến Đông, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Huỳnh Quang C. (địa chỉ đường Đặng Tiến Đông, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Cả 2 trường hợp F1 trên đều là nhân viên căng tin Bệnh viện 175 (TP. Hồ Chí Minh).



Ngay sau khi về địa phận thị xã An Nhơn, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã thực hiện cách ly đối với 2 trường hợp F1 này tại Trung tâm Y tế phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Đối với số người còn lại, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã cho khai báo y tế (bao gồm cả lái xe và phụ xe), phun khử khuẩn xe khách và cho về nhà.



Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xác định: Từ ngày 6-2, xe khách BKS 81B-016.44 chỉ lưu thông tuyến từ TP.Hồ Chí Minh đi Bình Định và ngược lại theo hướng quốc lộ 1A, không đi qua địa phận tỉnh Gia Lai. Qua xác minh đối với 3 trường hợp gồm: Nguyễn Văn T, Lê Quốc V, Nguyễn Văn T. (lái xe và phụ xe nói trên) hiện không có mặt tại địa phương. Sau khi lực lượng chức năng tỉnh Bình Định thực hiện việc khai báo y tế và phun khử khuẩn đối với xe khách 81B-016.44, xe tiếp tục lưu thông từ Bình Định vào TP. Hồ Chí Minh.



Sáng 8-2, xe khách 81B-016.44 sẽ về đến TP. Pleiku. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã liên hệ với nhà xe Tân Xuân Phúc và các lái xe, phụ xe trên để thực hiện việc khai báo y tế và hướng dẫn cách ly (các trường hợp này là F2) theo quy định.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông báo nhanh đối với vụ việc trên để những hành khách đi trên chuyến xe khách BKS 81B-016.44 thực hiện cách ly theo quy định.



LÊ HÀ