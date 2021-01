Gia Lai: Phong tỏa toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa

(GLO)- Chiều 30-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 do ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612.





Khu cách ly tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Công điện nêu rõ: Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 30-1, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa, nâng tổng số ghi nhận lên 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bước đầu xác định được tên 2 ổ dịch, một tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và một tại đám cưới ở bôn Tong Se (gần ga ra Tiến Đạt) ở xã Ia Trok, huyện Ia Pa. Dịch đã lây lan trong cộng đồng, chủng dịch nguy hiểm, lây lan rất nhanh, mạnh.

Tất cả các phương tiện đi qua địa bàn Ayun Pa phải dừng lại kiểm tra thông tin, khai báo y tế. Ảnh: Quang Tấn



Để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch, tiếp theo Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30-1 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa từ 14 giờ ngày 30-1 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành: Y tế, Công an, Quân sự, UBND huyện Ia Pa, UBND thị xã Ayun Pa chỉ đạo triển khai khẩn cấp lực lượng để thực hiện phong tỏa địa bàn; huy động lực lượng y tế và lực lượng quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại 2 ổ dịch và các khu vực phong tỏa, triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.



Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan bệnh nhân, thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và F3 tại khu vực ổ dịch tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và những người tham dự đám cưới ở bôn Tong Se, xã Ia Trok, huyện Ia Pa để tiến hành xét nghiệm khẳng định.



Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tăng cường trang-thiết bị y tế, hoá chất, thuốc men, phương tiện… để đáp ứng thu dung điều trị bệnh nhân. Huy động đội ngũ y tế tại các bệnh viện tăng cường cho công tác chống dịch tại Ia Pa và Ayun Pa. Theo dõi sức khỏe hàng ngày các đối tượng cách ly y tế và tất cả các trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thông tin và khai báo y tế người dân vào thị xã. Ảnh: Quang Tấn



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt ngay các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly tập trung với quy mô lớn.



Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30-1 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm.



Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, truy vết các trường hợp có tham dự đám cưới ở bôn Tong Se, xã Ia Trok, huyện Ia Pa và có đến tại khu vực ổ dịch tổ 4, phường Cheo Reo thị xã Ayun Pa cũng như những người tiếp xúc gần, có liên quan tới các trường hợp nêu trên thì tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm để tiến hành xét nghiệm khẳng định.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương vừa phải tập trung ưu tiên hàng đầu cho phòng-chống dịch Covid-19, vừa phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, nhất là tại vùng dịch Ayun Pa và Ia Pa.



Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời đưa tin nội dung thông cáo báo chí của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch để nhân dân biết, an tâm, tin tưởng, chủ động có biện pháp phòng-chống dịch, không chủ quan, không hoang mang, lo lắng. Xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh.

Các loại phương tiện không được ra khỏi thị xã. Ảnh: Quang Tấn



Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ sở y tế tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó phòng-chống dịch trong mọi tình huống; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả phòng-chống dịch, kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy định.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh thường xuyên liên hệ xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để có biện pháp ứng phó, xử lý dịch bệnh kịp thời.



VĨNH PHÚC