Pleiku: 10/14 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch

(GLO)- Ngày 16-12, HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của UBND TP. Pleiku, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mưa bão đã tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế-xã hội. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động hoặc giải thể dẫn đến nhiều lao động bị mất việc; việc triển khai một số chương trình, dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn chậm, chưa thật sự lan tỏa.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong điều hành, UBND thành phố đã chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, đồng bộ, vừa phòng-chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch đề ra.

Qua đó, tình hình kinh tế-xã hội thành phố có những chuyển biến tích cực, 10/14 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch do HĐND thành phố giao.

Cụ thể, tổng mức bán kẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 44.201 tỷ đồng, đạt 95,06% kế hoạch, tăng 8,69% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện hơn 8.398 tỷ đồng, đạt 96,53% kế hoạch, tăng 5,26% so với năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo phân cấp ước thực hiện hơn 1.373 tỷ đồng, đạt 125,77% dự toán tỉnh giao, đạt 103,52% dự toàn thành phố giao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư thực hiện…

Quang cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Pleiku khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Quang Tấn

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể…

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021.

Đồng thời, kỳ họp cũng dành thời gian để xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề; nghe UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 15; thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp…

