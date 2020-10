Vẫn chưa tìm được 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi

(GLO)- Đến trưa 7-10, dù đã rất nỗ lực nhưng các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được 2 cha con ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị nước lũ cuốn trôi.





Nhiều người dân đến hiện trường theo dõi quá trình tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn trôi của lực lượng chức năng. Ảnh: Lê Nam

Hiện tại, khu vực cha con anh Nguyễn Văn Trường (SN 1983, trú tại Đội 7, Công ty TNHH một thành viên Bình Dương) bị nước lũ cuốn trôi vẫn mưa rất to. Từ 18 giờ ngày 6-10 đến hơn 12 giờ ngày 7-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Ia Púch, lực lượng dân quân xã, lực lượng của Công ty TNHH một thành viên Bình Dương và người dân đã sử dụng áo phao, phao cứu sinh, xuống máy nỗ lực tham gia công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do lượng nước từ đầu nguồn đổ về lớn nên công tác tìm kiểm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cha con anh Trường.



Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Chư Prông, chiều 6-10, trên địa bàn huyện có mưa lớn làm lượng nước từ đầu nguồn đổ về suối nhiều, mực nước dâng cao. Vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tại ngầm tràn đội 7 (Công ty TNHH một thành viên Bình Dương), nước lũ đã cuốn trôi anh Trường và con trai là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 2013).

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 cha con anh Trường. Ảnh: Lê Nam



Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn-Trưởng Công an xã Ia Púch-cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã đã làm việc với với anh Trần Đại Nghĩa (người cùng đi qua đập tràn với 2 cha con anh Trường). Theo anh Nghĩa, vào thời điểm trên có 8 phụ huynh đến khu vực cầu tràn Đội 7 để đón các cháu học sinh đi học ở trung tâm huyện về (các cháu đi học được xe đưa đón đến cầu tràn). Lúc này, nước suối tràn qua ngầm khoảng 80 cm, không xe máy nào qua được. Thấy vậy, anh Nghĩa và anh Trường liền để xe máy bên này ngầm tràn và đi bộ qua ngầm để đón con.

Qua đến nơi, anh Trường cõng cháu Long, còn anh Nghĩa cõng theo con mình là Trần Anh Tuấn và cùng nắm tay nhau để lội về. Khi đến giữa ngầm thì một cây củi dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 15 cm trôi qua và đập vào chân làm cả anh Trường và anh Nghĩa ngã xuống nước. May mắn là anh Nghĩa đã đứng được dậy và tiếp tục đi vào bờ an toàn, còn 2 cha con anh Trường không trụ vững nên bị nước lũ cuốn trôi.



Ông Từ Ngọc Thông-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho hay: Nhận được tin báo của địa phương, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Ia Púch, Công ty TNHH một thành viên Bình Dương, xã Ia Púch huy động lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.

