Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã An Khê và huyện Kbang

(GLO)- Ngày 6-10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm: ông Dương Quốc Anh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã An Khê và huyện Kbang.



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã An Khê kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư hơn nữa cho khu vực Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng về hệ thống giao thông, nhà máy, trường đại học, bệnh viện; xây dựng các hồ điều tiết nước phía hạ lưu Thủy điện An Khê-Ka Nak; quan tâm chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng ở cấp cơ sở; có biện pháp quyết liệt trong vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có tài, có đức, thực sự là công bộc của dân; giải quyết chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang có thời gian công tác tại nước Lào.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến Nhà máy Đường An Khê, gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của những hộ dân xung quanh; hệ lụy từ các công trình điện mặt trời mái nhà; tình trạng lạm thu ở các thôn, làng, trường học.

Cử tri xã Đông (huyện Kbang) kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Minh



Cử tri huyện Kbang nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chế độ cho học sinh bán trú; chế độ chính sách cho lực lượng dân công hỏa tuyến; tạo việc làm cho lao động nông thôn; công tác quy hoạch cán bộ thôn; hỗ trợ kinh phí cho Hội Người cao tuổi; đầu tư bê tông hóa đường giao thông nông thôn; kéo đường điện cho 18 hộ dân ở thôn 6 (xã Đông); xây dựng trạm bơm cho xã Đông; cần có chính sách để khắc phục tình trạng giá cả nông sản bấp bênh; mở rộng tỉnh lộ 669; quan tâm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp…



Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo thị xã An Khê, huyện Kbang và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, trả lời và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Dương Quốc Anh đã giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

NGỌC MINH