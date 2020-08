Trường hợp nguy cơ cao tại phường Tây Sơn âm tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngày 7-8, UBND phường Tây Sơn ra Quyết định về việc thực hiện cách ly đối với gia đình ông Đ.Đ.C, tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo đó, quyết định cách ly tập trung tại cơ sở y tế đối với ông Đ.Đ.C; cách ly tại nơi ở đối với vợ ông C. là bà B.T.L; các con ông C. gồm Đ.H.D; Đ.H.K. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 7-8-2020 đến ngày 20-8-2020 để phòng dịch Covid-19.

Ông Mai Xuân Hải- Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết: Đối với trường hợp ông C., ngoài cách ly tại cơ sở y tế còn chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông C. âm tính với SASR-CoV-2. Hiện ông C. đang cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, sức khỏe ổn định. Người thân của ông C. cách ly tại nhà cũng không có bất thường về sức khỏe.

Hiện ông C. đang cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sức khỏe ổn định. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, ngày 24-7, ông C. từ Gia Lai đi Đà Nẵng. Chiều 25-7 có chở bố ruột đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Tối 25-7, lên xe về Gia Lai và sáng 26-7 về Gia Lai thì cách ly tại nhà không đi đâu. Do có đến Bệnh viện Đà Nẵng- một trong những điểm nguy cơ cao có khả năng lây nhiễm Covid-19 mà Bộ Y tế khuyến cáo nên ngày 7-8, ông C. đã đi khai báo y tế và UBND phường Tây Sơn ra quyết định cách ly y tế đối với gia đình ông C. như trên.

NHƯ NGUYỆN