Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Sáng 1-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Tư Sơn đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại cuộc họp, Sở GD-ĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10-8. Tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì với 38 điểm thi, hơn 600 phòng thi. Dự kiến có 13.978 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tương đương với số thí sinh tham dự kỳ thi năm trước. Các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra được chú trọng ở mức cao nhất.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận những nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho việc in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, bảo vệ điểm thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nơi ăn ở cho thí sinh; về huy động nhân sự phục vụ cho kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng để chủ động xử lý kịp thời nếu thiên tai, dịch bệnh xảy ra; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi; công tác tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Quang cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ GD-ĐT giao hoàn toàn về cho địa phương, không phối hợp với các trường đại học như những năm trước nên để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công thì trách nhiệm của tỉnh rất nặng nề. Do đó, các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong khâu tổ chức coi thi, chấm thi, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn ở tất cả điểm thi. Chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang-thiết bị, điều kiện làm việc đảm bảo tại các điểm thi; điều động nhân sự cũng như tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thi cho thành viên của Hội đồng thi đảm bảo đúng quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, chỗ ở; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chăm sóc tốt sức khỏe cho thí sinh và các thành viên tại các điểm thi.