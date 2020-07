Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng 24-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình thương-bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại xã Cư An, huyện Đak Pơ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng (thứ ba từ trái sang) thăm gia đình thương binh Trần Văn Minh. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Hà Thanh Cao (thương binh, thôn Hiệp An), ông Trần Văn Minh (thương binh, thôn Hiệp An), ông Võ Văn Minh (bệnh binh, thôn Chí Công), ông Vũ Xuân Thiều (thương binh, thôn An Định), bà Đỗ Thị Cơ (thân nhân liệt sĩ, thôn An Định).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hoàng đã trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh (trị giá 1,2 triệu đồng/phần), đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe cá nhân, điều kiện phát triển kinh tế của các gia đình thương-bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng thăm hỏi, động viên thương binh Hà Thanh Cao. Ảnh: Sơn Ca



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hỗ trợ đời sống của từng gia đình chính sách, người có công cách mạng để có cuộc sống ngày một tốt hơn.

SƠN CA