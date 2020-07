Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà gia đình chính sách ở An Khê

(GLO)- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng 24-7, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành và lãnh đạo thị xã An Khê.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng 5 suất quà cho các gia đình thương binh gồm: ông Đỗ Mười (phường An Phú); ông Lê Văn Trữ, bà Võ Ngọc Dung (cùng ở phường Tây Sơn); ông Trương An Đức và ông Nguyễn Tấn Kiểm (cùng ở phường An Bình).

Đồng chí Hồ Văn Niên (bìa trái)-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà thương binh Lê Văn Trữ (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Hải

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống; đồng thời mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã đến viếng 19 hài cốt liệt sĩ đang đặt tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp (Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê.

