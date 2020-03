Gia Lai: Họp khẩn cấp triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Chiều 31-3, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai họp khẩn cấp triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, ông Mai Xuân Hải- Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp khẩn cấp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Gia Lai chiều 31-3. Ảnh: Như Nguyện

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trước hết thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1-4 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an, Sở Y tế, cấp huyện, xã tiếp tục rà soát lại số người nhập cảnh từ ngày 8-3 đến hôm nay, ai chưa khai báo, chưa cách ly, chưa làm các thủ tục cần thiết phải thực hiện nghiêm. Đặc biệt, kiểm tra rà soát các công dân đã đi thăm người thân hoặc khám chữa bệnh thời gian qua tại Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội từ ngày 12-3 đến nay và các trường hợp có liên quan đến quán Bar Buddha- TP.HCM để thực hiện khai báo y tế, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây theo quy định. Ngành Y tế từ nay đến hết ngày 15-4 tạm dừng hoạt động của các phòng khám chữa bệnh tư nhân để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Dừng việc thăm bệnh ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh trừ người nuôi bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình, quản lý chặt chẽ, tránh việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; dừng việc thăm nuôi bệnh tại cơ sở y tế; có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để lây nhiễm chéo. Ngành Y tế nhanh chóng hoàn thiện kịch bản phòng, chống dịch; tính toán vật tư, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương rà soát lại nhu cầu vật tư, trang thiết bị, thuốc men nhanh chóng mua sắm bổ sung…

Các cơ quan bố trí cán bộ nếu thật cần thiết, phù hợp theo yêu cầu của cơ quan thì mới đến làm việc còn lại làm việc trực tuyến ngay tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo xử lý công việc theo đúng tiến độ, nhanh chóng. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng như taxi, xe buýt… Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khác, khu vực khác chỉ trừ những trường hợp cần thiết như công vụ, cung cấp nhu yếu phẩm, hàng hóa.

Ngành Y tế chủ động vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Ảnh: Như Nguyện

Đề nghị Công an tỉnh lưu ý cử các tổ tuần tra tại các cửa ngõ vào tỉnh để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chống dịch; tăng cường kiểm tra đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn. Các lực lượng tăng cường kiểm tra phòng, chống cháy rừng; quản lý bảo vệ rừng; đảm bảo tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay.

Tạm thời đóng cửa đường mòn, lối mở trong 15 ngày và tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát không để người dân qua lại biên giới; việc kiểm tra, kiểm soát qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phải chặt chẽ, đúng quy trình; tiếp tục rà soát và chuẩn bị các điều kiện để cách ly tất cả các người nhập cảnh theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền đúng, sát, động viên người dân không hoang mang, lo lắng, tin tưởng vào sự chỉ đạo của Chính phủ; nêu gương người tốt việc tốt trong việc hưởng ứng phòng, chống dịch… Lưu ý tuyên truyền mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cùng chung tay phòng, chống dịch.

Các ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Như Nguyện

Sở Công thương phối hợp với Quản lý Thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại việc cung ứng đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm thuốc men thiết yếu cho người dân không để xảy ra tình trạng cháy hàng, lợi dụng tình hình đầu cơ tăng giá gây thêm khó khăn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành Giáo dục- Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, liên đoàn lao động tỉnh đặc biệt là TP. Pleiku rà soát lại các cơ sở giáo dục tư thục để kịp thời có những chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thực sự khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống. Thực hiện việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong việc hưởng thụ các chế độ ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ đối với các cơ sở này do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát lại tình hình lao động thất nghiệp, không để người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối với các đối tượng người nghèo, cơ nhỡ, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sử dụng các nguồn quỹ bảo trợ, huy động thêm nguồn lực để kịp thời hỗ trợ các đối tượng này theo đúng quy định.

Công tác huy động nguồn lực trong phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường và phải sử dụng vào đúng mục tiêu, hiệu quả, không để lãng phí. Các ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh việc rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, công chức viên chức nghiêm túc, đi đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, ngay sau cuộc họp này, UBND tỉnh sẽ ban hành ngay văn bản để triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị.