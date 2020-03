Gia Lai: 3 người tử vong khi tắm hồ thủy điện

(GLO)- Tối 29-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã vớt được thi thể của 3 nạn nhân tử vong do bất cẩn khi tắm hồ.





Đến 19 giờ 15 phút 29-3, thi thể 3 nạn nhân được vớt lên bờ. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về 3 trường hợp đuối nước tại Hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak (thuộc An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm, trục vớt thi thể.



Đến 19 giờ 15 phút ngày 29-3, thi thể ba nạn nhân xấu số được vớt lên bờ. 3 nạn nhân tử vong do đuối nước là Mai Văn Tin (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995), Đặng Phú Lộc (SN 1990) cùng trú ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai).



Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN TÚ