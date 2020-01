Quyết liệt xử lý ma men ngày Tết

(GLO)- Dù Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100) đã được phổ biến rộng rãi, nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành. Những ngày cận Tết, hàng loạt “ma men” đã bị xử lý vì đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, tại địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã đồng loạt triển khai lực lượng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Trước đây, lực lượng Công an tập trung lập chốt ở các tuyến đường có quốc lộ ngang qua như đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đổng, Trường Chinh, Lê Duẩn. Đợt này, nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Phú… cũng đều thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Ghi nhận của P.V, trong những ngày cận Tết, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn ở mức phổ biến. Đặc biệt đối với phương tiện xe máy, nhiều người dân vẫn bất chấp vi phạm dù mức phạt rất cao. Tối 23-1 (tức 29 Tết), trên đường Nguyễn Tất Thành, hàng trăm phương tiện ô tô được kiểm tra đều không có nồng độ cồn nhưng chỉ trong hơn 1 giờ kiểm tra đã có 7 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt trong số này có 2 trường hợp có nồng độ cồn vượt mức cao nhất trong khung xử phạt, 1 trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn. Trong khi đó, tại khu vực ngã ba đường Phan Đình Phùng-Nguyễn Trãi vào tối 21-1 (tức 27 Tết) cũng đã có 4 trường hợp đều là xe máy.

Nhiều trường hợp là xe máy vẫn vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đa phần đều khá chủ quan trước quy định của Nghị định 100. Anh P.V.H. (SN 1990, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) bị xử phạt khi nồng độ cồn ở mức 0,1 mg/l khí thở chia sẻ: “Mình cũng nắm Nghị định 100 sẽ phạt rất nặng nên không dám uống trước khi lái xe. Mình chỉ uống mấy lon lúc buổi trưa, tối có việc đi thăm bà con ở TP. Pleiku cứ nghĩ là sẽ không còn nồng độ cồn nữa vì thấy người tỉnh táo".

Trước sự kiểm tra gắt gao của lực lượng Công an, nhiều người thậm chí đã tìm cách đối phó. Anh P.T.T. (SN 1987, trú tại TP. Pleiku) đang điều khiển xe máy chở vợ và con nhỏ lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành vào tối 29 Tết thì phát hiện có chốt kiểm tra nồng độ cồn. Vì đã uống rượu bia nên anh dừng xe cách chốt khoảng 50 m rồi đổi cho vợ cầm lái. Tuy nhiên, các hình ảnh thể hiện việc anh T. là người điều khiển phương tiện đã được camera ghi lại nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy anh T. ở mức 0,549 mg/l khí thở. “Mình cũng có uống rồi nhưng là đàn ông không lẽ lại để vợ chở”-anh T. giải thích.

Thậm chí, nhiều trường hợp xác định mức phạt cao đã bỏ phương tiện, không chấp hành lực lượng Công an làm nhiệm vụ. Khoảng 20 giờ tối 23-1 tại đường Nguyễn Tất Thành, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter BKS 81B1-244.70 chở theo 2 cô gái, khi cách chốt kiểm tra nồng độ cồn hơn 50 m thì 2 cô gái liền nhảy xuống, nam thanh niên có ý định quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên tổ Cảnh sát Giao thông chốt chặn tại đây đã kịp thời áp sát, dừng phương tiện để kiểm tra. Nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, liên tục bấm điện thoại nói chuyện với người thân mà không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Công an. Dù đã nhiều lần yêu cầu thanh niên này tắt điện thoại để kiểm tra nhưng vẫn không chấp hành mà bỏ đi, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Với những trường hợp này, nam thanh niên sẽ bị xử phạt ở mức từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Hàng trăm ô tô được kiểm tra đều không mắc vi phạm về nồng độ cồn . Ảnh: Lê Văn Ngọc

Cũng tại chốt kiểm tra này, một người đàn ông điều khiển xe hiệu Honda Wave BKS 77M7-5198 đã dừng xe cách xa chốt để trốn tránh sự kiểm tra. Khi bị phát hiện và kiểm tra nồng độ cồn, nhận thấy nồng độ cồn của mình ở mức 0,58 mg/l khí thở sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, cao hơn nhiều giá trị chiếc xe, người đàn ông này đã phó mặc phương tiện cho lực lượng Công an rồi bỏ về. Đặc biệt, nhiều thanh, thiếu niên khi biết có kiểm tra nồng độ cồn ở phía trước đã liều lĩnh quay đầu xe và bỏ chạy trên làn đường ngược chiều rất nguy hiểm.

Theo Công an TP. Pleiku, trong những ngày Tết, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai lực lượng quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường.