Hệ thống TAND tỉnh: Tỷ lệ giải quyết án đạt hơn 90%

(GLO)- Sáng 9-1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Chánh án TAND tỉnh Phạm Duy Lam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trong năm 2019, TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 7.212 vụ án các loại, tỷ lệ giải quyết án đạt 90,7%. Tổng số án bị hủy do lỗi chủ quan 20 vụ, chiếm tỷ lệ 0,3%; hủy do nguyên nhân khách quan 8 vụ, tổng số án sửa do lỗi chủ quan 10 vụ, chiếm tỷ lệ 0,15%. Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự đạt kết quả tốt, cùng sự phối hợp tốt với Công an, VKSND theo dõi sát việc thi hành án phạt tù, phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Việc xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, cho hoãn thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Đồng thời, trong năm, TAND hai cấp đã tiếp nhận 113 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó có 31 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết xong 30 đơn, đạt 96,77% và 82 đơn không thuộc thẩm quyền, đã trả lời và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định 2 tập thể nhận “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; 16 tập thể “Tập thể lao động xuất sắc”; 10 tập thể và 31 cá nhân được Chánh án TAND tối cao tặng bằng khen; 3 cá nhân “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”; 3 tập thể và 204 cá nhân được Chánh án TAND tỉnh công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 31 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vì có thành tích xuất sắc trong năm 2019.