Bayern Munich và Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng tại Champions League

Rạng sáng 4-11, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, đương kim vô địch Bayern Munich thắng ngược Salzburg 6-2, còn Manchester City hạ Olympiacos 3-0 để tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải.



Niềm vui của các cầu thủ Salzburg sau khi mở tỉ số - Ảnh: REUTERS



Trên đất Áo, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đội chủ nhà Salzburg đã gây ấn tượng khi đẩy cao đội hình chơi đôi công với các nhà ĐKVĐ Bayern Munich ngay từ đầu.



Không những vậy, Salzburg còn gây bất ngờ với bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 4 nhờ công tiền đạo Mergim Berisha với pha dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp sau khi cú dứt điểm của đồng đội chạm chân hậu vệ Man City nảy đến vị trí của anh.



Bị thủng lưới, Bayern Munich dồn đội hình lên đáp trả và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Cican Stankovic.



Phút 12, một tình huống hi hữu đã xảy ra khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Lucas Hernandez ngã trong vòng cấm khi va chạm với hậu vệ Dominik Szoboszlai.



Khi tiền đạo Robert Lewandowski chuẩn bị thực hiện quả penalty, trọng tài lại bất ngờ cho dừng trận đấu để xem lại VAR, rồi sau đó hủy quyết định cho các cầu thủ Bayern Munich được hưởng 11m, khiến các cầu thủ đội khách ngỡ ngàng.





Lewandowski ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Bayern Munich - Ảnh: REUTERS





Tuy nhiên, với sức ép liên tục, cơ hội gỡ hòa cũng đã nhanh chóng đến với các nhà ĐKVĐ.



Phút 21, trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Thomas Muller bị hậu vệ Enock Mwepu đốn ngã trong vòng cấm.



Tiền đạo Lewandowski bước lên tung cú dứt điểm đánh lừa thủ thành Stankovic, quân bình tỉ số 1-1 cho Bayern Munich.



Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm. Dù không có nhiều pha dứt điểm như đội chủ nhà, nhưưng với sự tỏa sáng của các ngôi sao, cùng một chút may mắn, Bayern Munich đã có bàn thắng thứ hai vào cuối hiệp 1.





Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS





Phút 44, từ pha lên bóng ở trung lộ, Thomas Muller bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường bật tường của Lewandowski, rồi thực hiện đường căng ngang cực mạnh vào giữa.



Hậu vệ Rasmus Nissen trong nỗ lực phá bóng giải vây đã đánh đầu về thẳng lưới nhà, "tặng" cho Bayern Munich bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.



Sang hiệp 2, Salzburg đẩy cao đội hình tấn công và tìm được bàn gỡ 2-2 nhờ công tiền vệ Masaya Okugawa với pha dứt điểm dễ dàng khi đối mặt với thủ môn Manuel Neuer trong tình huống phản công ở phút 66.





Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Salzburg - Ảnh: REUTERS





Không muốn chia điểm, Bayern Munich gia tăng sức tấn công và trung vệ Jerome Boateng đã tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 79 khi lên tham gia đá phạt góc, đưa "hùm xám" vượt lên dẫn 3-2.



Sau bàn thua này, hàng phòng ngự Salzburg gần như buông xuôi và Bayern Munich đã dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa ở cuối trận do công: Leroy Sane (83'), Lewandowski (88') và Lucas Hernandez (90+2') để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 6-2.



Thắng trận này, Bayern Munich xây chắc ngôi đầu bảng A với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, bỏ xa đội xếp thứ 2 Atletico Madrid 5 điểm.





Ferran Torres ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS



Tại bảng C, chủ nhà Manchester City (Man City) cũng đã thể hiện sức mạnh khi đá bại Olympiacos 3-0 trên sân Etihad.



Trận này, Man City áp đảo ngay từ đầu và có bàn mở tỉ số ở phút 12 do công tiền vệ Ferran Torres (12’) với tình huống dứt điểm qua hai chân thủ môn Jose Sa từ góc hẹp sau đường chuyền tinh tế của De Bruyne.



Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công, khiến Olympiacos không thể đẩy cao đội hình. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm, nhưng phải đến phút 81, các học trò HLV Pep Guardiola mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công tiền đạo vào sân thay người Gabriel Jesus với pha dứt điểm trái phá từ góc hẹp.



Joao Cancelo ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Man City - Ảnh: REUTERS



Chiến thắng được hoàn tất cho "Man xanh" ở phút 90 do công tiền vệ Joao Cancelo với pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm sau tình huống phối hợp với Felix Nmecha.



Thắng chung cuộc 3-0, Man City tiếp tục duy trì chuỗi toàn thắng từ đầu giải và giữ vững ngôi đầu bảng C với 9 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Porto 3 điểm.

Theo T.VĨ (TTO)