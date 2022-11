Từ ngày 1/12, giá gas trong nước tiếp tục tăng thêm 1.167 đồng mỗi kg

Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 12 tại thị trường Hà Nội là 440.900 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.763.600 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 13.200 đồng/bình 12kg và 52.800 đồng/bình 48kg.





(Ảnh: Đỗ Phương Anh/TTXVN)



Từ ngày 1/12, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp do biến động của giá gas thế giới và biến động tỷ giá.



Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 12/2022 tại thị trường Hà Nội là 440.900 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.763.600 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 13.200 đồng/bình 12kg và 52.800 đồng/bình 48kg.



Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (Gas South) cho biết, từ ngày 1/12, giá gas bán lẻ tăng 1.167 đồng/kg gas so với tháng trước (đã bao gồm VAT), tương đương tăng 14.000 đồng/bình 12kg và tăng 52.515 đồng/bình 45kg so với tháng 11/2022.



Theo ông Nghiêm Xuân Cường, Trưởng phòng Kinh doanh Gas Dân dụng và Thương mại Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP, nguyên nhân giá tăng lần này là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 12 ở mức 650 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với tháng 11 và biến động tỷ giá USD nên Tổng Công ty thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng.



Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá gas bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.

Theo Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)