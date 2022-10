Từ ngày 1-10 giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục giảm sâu

(GLO)- Giá gas thế giới nhập khẩu giảm kéo giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục giảm từ ngày 1-10. Trong đó, mức giảm phổ biến là 18.000 đồng đối với mỗi bình gas loại 12 kg.

Ngày 30-9, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ 1-10. Đánh dấu lần giảm thứ 6 liên tiếp từ đầu năm đến nay. Theo đó, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tiếp tục giảm trung bình 18.000 đồng, loại 45 kg giảm 67.500 đồng/bình, tùy thương hiệu.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1-10 giá bán gas Saigon Petro giảm 18.500 đồng/bình 12 kg. Với mức giảm này, giá bán lẻ gas thương hiệu này đến tay người tiêu dùng sẽ ở mức 405.000 đồng/bình 12 kg và bình 45 kg ở mức 1.116.000 đồng.

Giá gas giảm từ ngày 1-10. Ảnh: Vũ Thảo

Tương tự, Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ tháng 8 giá gas đã giảm 18.000 đồng/bình 12 kg và 67.500 đồng/bình 45 kg. Thương hiệu gas City Petro cũng thông báo mức giảm tương tự, theo đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 426.500 đồng/bình 12 kg; 1.599.000 đồng/bình 45 kg...

Như vậy, đây là tháng thứ sáu liên tiếp giá gas trong nước được điều chỉnh giảm. Lũy kế mức giảm 6 tháng qua khoảng hơn 110.000 đồng/bình 12 kg sau khi lập đỉnh lịch sử trong tháng 4 với mức bán hơn 500.000-600.000 đồng/bình 12 kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng và 7 lần giảm. Hiện, giá loại nhiên liệu này đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm.

Về phía Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (Gas South), doanh nghiệp này cũng ra thông báo từ ngày 1-10, giá gas giảm 18.000 đồng/bình 12kg và giảm 67.500 đồng/bình 45kg so với tháng 9-2022. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 408.900 đồng/bình 12kg và 1.534.236 đồng/bình 45kg (đã bao gồm VAT).

Ảnh minh họa, nguồn internet

Đại diện Gas South cho biết có nhiều lý do khiến giá gas tiếp tục giảm, trong đó có thể kể đến việc lượng dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ ở châu Âu đang tiệm cận mức tối đa và hiện đã đầy hơn 85%.

Trước đó, các nước thành viên Liên minh châu Âu cam kết lấp đầy ít nhất 80% các cơ sở lưu trữ vào mùa đông 2022-2023 và đạt 90% vào mùa đông tiếp theo.

Theo ông Nghiêm Xuân Cường, Trưởng phòng Kinh doanh Gas dân dụng và thương mại-Tổng Công ty Gas Petrolimex-Công ty Cổ phần, nguyên nhân giảm giá lần này là do hợp đồng giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) bình quân tháng 10 ở mức 575 USD/tấn, giảm 65 USD/tấn so với tháng 9 nên Tổng Công ty thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng.

Việc giá gas và xăng dầu có xu hướng giảm liên tục góp phần làm giảm giá hàng hóa và áp lực cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước chủ yếu do giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023. So với tháng 12-2021, CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,94%.