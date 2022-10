Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng: Vượt tiến độ thi công

(GLO)- Quá trình triển khai Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án điện 2 thì liên danh các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành, thi công trên công trường nên nhiều hạng mục đã vượt tiến độ từ 1 đến 3 tháng so với kế hoạch.





Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được triển khai trên địa bàn xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và các xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) gồm 2 tổ máy với tổng công suất 320 MW. Công trình có các hạng mục cơ bản là đường hầm dẫn nước đường kính 7 m và chiều dài hơn 3 km, tháp điều áp trên, tháp điều áp dưới, giếng đứng, đường ống áp lực… Nhà thầu thi công xây lắp công trình gồm liên danh Tổng Công ty Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty cổ phần Lilama 10 và các nhà thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện, tư vấn quan trắc, tư vấn giám sát môi trường, an toàn sức khỏe… Công trình có tổng mức đầu tư 6.389 tỷ đồng, dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào ngày 30-6-2024, tổ máy 2 vào ngày 30-9-2024, hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-12-2024.

Trạm trộn bê tông tại chỗ góp phần giảm chi phí công trình. Ảnh: Hoàng Anh Phượng



Kể từ khi khởi công (tháng 6-2021) đến nay, các đơn vị thi công luôn gặp những trở ngại lớn do đại dịch Covid-19 hoành hành trên địa bàn và gần đây là giá vật tư tăng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án điện 2 thì liên danh các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành, thi công nên nhiều hạng mục đã vượt tiến độ từ 1 đến 3 tháng so với kế hoạch. Cụ thể, về công tác thi công gói thầu xây lắp chính số 37, khối lượng các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện, đào đất đá hở của kênh dẫn 1 và 2 theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 30-11-2022 nhưng đã hoàn thành trước 3 tháng so với tiến độ được phê duyệt. Đối với kênh xả nhà máy, theo kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 30-6-2022 nhưng ngày 31-5 vừa qua đã hoàn thành công tác đào với lũy kế khối lượng 176.391 m3. Việc thi công bê tông nhà máy bản đáy đến cao độ 286 m đã hoàn thành lũy kế 4.102 m3, đạt yêu cầu về tiến độ. Đơn vị thi công tuyến giếng đứng tháp điều áp đạt 47% khối lượng và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 30-10-2022; tuyến ống áp lực theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31-12-2022, hiện khối lượng thi công đạt 81% và cũng được đánh giá bảo đảm yêu cầu tiến độ, trong đó việc thực hiện khoan robin đạt 79/127,16 m. Đối với việc đào và gia cố hầm dẫn nước, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 20-5-2023, hiện nay, các đơn vị thi công tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc chia thành 5 mũi thi công đạt 54% khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ. Bên cạnh các hạng mục đang được thi công thì nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành theo kế hoạch như: ngầm tràn, hầm phụ 1, ngách thi công, hầm phụ 2, hầm phụ 2A, hầm phụ 2B, hầm phụ 3, hầm phụ 3A, đê quây cửa lấy nước, hầm vận hành VH2, đào và gia cố buồng trên, buồng dưới tháp điều áp, tường dẫn dòng T1, đào và gia cố hố móng nhà máy, tường chắn TC2…



Theo đánh giá, các nhà thầu, đơn vị thi công đã nỗ lực rất lớn để bảo đảm thời gian thi công liên tục. Bên cạnh đó, các nhà thầu, đơn vị thi công đều là những đơn vị có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thi công rất nhiều công trình tương tự, có quy mô lớn, môi trường địa chất phức tạp, không gian thi công hạn hẹp có yêu cầu rất cao về kỹ năng thi công, các giải pháp và khả năng áp dụng phương pháp kỹ thuật thi công, phương tiện hiện đại để đáp ứng nhu cầu. Việc quản lý, điều hành các đơn vị thi công của các nhà thầu cũng được đánh giá rất chặt chẽ, khoa học. Hầu hết địa điểm thi công trọng yếu của công trình đều được lắp đặt camera giám sát nên các nhà thầu dù ở bất cứ nơi nào đều có thể giám sát, điều hành các đơn vị thi công một cách kịp thời, không cần có mặt thường xuyên ở công trình như trước đây.





Thi công đường hầm dẫn nước vào nhà máy. Ảnh: Hoàng Anh Phượng



Một thuận lợi không nhỏ trong điều kiện thi công Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng là việc khai thác đá khi đào hầm, các đường dẫn được tái sử dụng tại chỗ phục vụ đổ bê tông các hạng mục khác, đáp ứng đủ nhu cầu về loại vật liệu này cho công trình. Việc này một mặt đã chủ động nguồn vật liệu, mặt khác giúp giảm chi phí, giảm tác động bởi giá xăng dầu tăng cao…



Công tác quản lý của Ban Quản lý Dự án điện 2 cũng rất khác so với trước đây. Về việc kiểm soát nhân sự của nhà thầu so với tiến độ được thỏa thuận, Ban Điều hành dự án phối hợp với tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra thiết bị, nhân lực, vật tư phục vụ thi công các hạng mục công trình trước và trong quá trình thi công. Hiện nay, nhân lực trên công trường cơ bản đáp ứng tiến độ thi công các hạng mục. Công tác kiểm soát tải trọng, tốc độ phương tiện vận chuyển, kiểm soát người ra vào công trường và an ninh tại các khu vực… được thực hiện bằng hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhận diện điện tử nâng hạ barie tự động, hệ thống camera giám sát tốc độ trên tuyến đập, kiểm soát tải trọng bằng hệ thống trạm cân điện tử. Các số liệu được truyền về nhà trực bảo vệ của Công ty Thủy điện Ia Ly để theo dõi điều hành, nếu đáp ứng các yêu cầu, phương tiện mới được phép vào công trường. Việc này vừa đảm bảo các yếu tố an ninh, an toàn không những cho việc thi công trên công trình mà còn an toàn cho đập, các hạng mục liên quan khác của Nhà máy Thủy điện Ia Ly hiện hữu.



Việc ứng dụng nhật ký thi công và nghiệm thu điện tử, triển khai hệ thống giám sát an ninh bằng công nghệ thông tin, áp dụng công tác quản lý, phê duyệt hồ sơ online cũng được Ban Quản lý Dự án điện 2 và nhà thầu thực hiện. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng phê duyệt thiết kế online sẽ được Ban Quản lý Dự án điện 2 phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra triển khai áp dụng trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thi công cũng như giám sát chặt chẽ chất lượng xây lắp công trình, thiết bị.



