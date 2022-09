Nhập rau quả từ Trung Quốc tăng 74%

Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi gần 473 triệu USD nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, tăng đến 74% so với năm ngoái.





Ngày 27-9, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết ước tính giá trị nhập khẩu rau quả trong tháng 9 ước đạt 204 triệu USD, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi 1,461 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ 2021.



Về thị trường nhập khẩu, cập nhật đến tháng 8, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung số 1 với giá trị gần 473 triệu USD, tăng đến 74% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm gần 38% thị phần.



Lựu Trung Quốc bán tại một cửa hàng tiện lợi tại TP HCM.



Các nguồn nhập khẩu khác cũng có tăng trưởng 2 con số trong 8 tháng đầu năm như: Úc (gần 105 triệu USD, tăng 18%; New Zealand (gần 89 triệu USD, tăng gần 25%); Campuchia (gần 46 triệu USD, tăng 50%); Nam Phi, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng từ 45%-69%.



Đáng chú ý, Thái Lan từng là nước cung cấp rau quả số 1 Việt Nam từ năm 2019 trở về trước nay chỉ còn vị trí số 9 với giá trị 32,5 triệu USD, chiếm gần 2,6% thị phần.



Rau quả Trung Quốc, đặc biệt là quả (trái cây) đã tăng mạnh lượng nhập vào Việt Nam trong năm nay nhờ giá rẻ và chất lượng có sự cải thiện. Việc xuất khẩu sang các thị trường xa khó khăn cũng khiến lượng hàng đổ sang thị trường gần như Việt Nam nhiều hơn.



Hành tím Trung Quốc bán tại siêu thị.



Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các loại trái cây như: Lựu, nho, lê, táo Trung Quốc đang rất nhiều trên thị trường TP HCM; các loại rau củ như: Cà rốt, hành tây, hành, tỏi,… cũng đang chiếm lĩnh thị trường.



Đặc biệt, gần đây rau quả Trung Quốc không chỉ được bán ở kênh chợ truyền thống, hàng rong mà bắt đầu xuất hiện tại một số siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại TP HCM và ghi rõ thông tin về xuất xứ.

Theo Ngọc Ánh (NLĐO)