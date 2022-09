Ngày 18-9: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, webisite giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 18-9 giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động từ 46.900 đồng đến 47.500 đồng/kg.





Giá cà phê tại Gia Lai được thu mua ở mức 47.400 đồng/kg. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, tại các tỉnh: Gia Lai, Đak Nông và Kon Tum, giá cà phê được thu mua ở mức 47.400 đồng/kg.



Giá cà phê thu mua cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đak Lak với 47.500 đồng/kg.



Tỉnh Lâm Đồng có giá thu mua thấp nhất với 46.900 đồng/kg.



Như vậy, so với đầu tháng 9, giá cà phê ở thị trường nội địa đã giảm hơn 1.000 đồng/kg.



Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London và giá cà phê Arabica trên sàn New York đều giảm.



Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao trong tháng 11-2022 giảm 24 USD, xuống 2.202 USD/tấn.



Giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều giảm giá sau phiên phục hồi trước đó. Hiện kỳ hạn giao trong tháng 12-2022 có giá 4.740 USD/tấn (giảm 30 USD).



Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá cà phê thế giới giảm trên cả 2 sàn là vì chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 của Mỹ vừa được công bố cho thấy, tỷ lệ lạm phát tăng tới 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng USD tăng mạnh khiến các thị trường hàng hóa “chịu trận”, trong đó có thị trường cà phê.



Theo Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (Vicofa), ngành cà phê nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, bởi nguồn cung toàn cầu niên vụ tới đang đứng trước nguy cơ sụt giảm, trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định và có xu hướng gia tăng.



NGUYÊN VÕ (tổng hợp)