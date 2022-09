Ngày 12-9: Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, webisite giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 12-9 giảm 200 đồng/kg, dao động từ 47.800 đồng đến 48.400 đồng/kg.





Theo đó, giá cà phê thu mua cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đak Lak với 48.400 đồng/kg.



Tại các tỉnh: Gia Lai, Đak Nông và Kon Tum, cà phê được thu mua ở mức 48.300 đồng/kg.



Tỉnh Lâm Đồng có giá thu mua thấp nhất với 47.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 11-9 giảm 200 đồng/kg, dao động từ 47.800 đồng đến 48.400 đồng/kg. Ảnh: Đức Thụy



Đối với thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn mang màu sắc trái ngược, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm, còn giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng.



Cụ thể, ở phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao trong tháng 11-2022 giảm 12 USD, xuống 2.264 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 1-2023 giảm 2 USD, còn 2.253 USD/tấn.



Trong khiđđó, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng trở lại sau nhiều phiên giảm những ngày vừa qua. Hiện kỳ hạn giao trong tháng 12 tăng 140 USD, lên 5.040 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3-2023 tăng 130 USD, lên 4.910 USD/tấn.



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, 8 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,24 triệu tấn, trị giá 2,82 tỷ USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Dự kiến, hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cà phê sẽ vượt mức 3,07 tỷ USD và cán mốc kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 4 tỷ USD trong năm 2022.



NGUYÊN VÕ (tổng hợp)