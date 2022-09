Cổ phiếu Vietnam Airlines, Taseco có nguy cơ hủy niêm yết

(GLO)- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lưu ý khả năng hủy niêm yết bắt buộc với một số cổ phiếu do thua lỗ liên tục, trong đó có cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines và cổ phiếu AST của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới đây lưu ý khả năng hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines. Lý do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của hãng hàng không này là 5.167 tỷ đồng. Ngoài ra, số lỗ lũy kế đơn vị này là hơn 28.904 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco) đã có kết quả kinh doanh âm 2 năm liên tục nên cổ phiếu AST của công ty cũng bị HOSE cảnh báo có nguy cơ hủy niêm yết.

Cổ phiếu của Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết do lỗ nặng

Theo quy định, cổ phiếu của một công ty có thể bị hủy niêm yết nếu kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Hiện cổ phiếu của Vietnam Airlines đang vướng phải 3 yếu tố trên nên có khả năng bị hủy niêm yết. Trước đó, từ ngày 1-6, HOSE đã ban hành quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN với lý do vốn chủ sở hữu âm và công ty đã lỗ trong 2 năm gần nhất.

Trong nửa đầu năm 2022, Vietnam Airlines đã ghi nhận doanh thu 29.943 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với nửa đầu năm 2021 nhưng lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ vẫn là 5.183 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-6, lỗ lũy kế của công ty là 28.921 tỷ đồng, tăng 31,6% so với đầu năm. Do đó, vốn chủ sở hữu đã âm 4.914 tỷ đồng.

Tại báo cáo soát xét bán niên năm nay, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho biết, khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ, việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cho thuê. Trước đó, công ty kiểm toán cũng đưa ra ý kiến lo ngại về khả năng hoạt động liên tục của hãng bay quốc gia tại báo cáo kiểm toán năm 2021.

Bên cạnh HVN, HOSE cũng lưu ý khả năng hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu AST của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco; mã UDC của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và mã HOT của Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An. Cả ba công ty đều hoạt động kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp 2020-2021. Đến nửa đầu năm nay, Báo cáo tài chính soát xét bán niên tiếp tục cho thấy lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm. Do vậy, HOSE lưu ý nếu Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là số âm thì cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định

Từ đầu tháng 4-2022, HOSE đã ban hành quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu AST của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 là âm 49,1 tỷ đồng, năm 2021 là âm 118 tỷ đồng; thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, lợi nhuận sau thuế cổ đông của công ty mẹ là âm 7,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30-6-2022 là âm 84,35 tỷ đồng.

Căn cứ vào Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số lượng vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

HOSE lưu ý Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về khả năng cổ phiếu AST bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế âm.

L.H (tổng hợp)