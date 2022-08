(GLO)- Gia Lai có gần 45% dân số là người dân tộc thiểu số. Do nhận thức còn hạn chế nên ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của bà con chưa cao. Vì vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.





Như mọi lần sinh hoạt thôn, sau khi tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin mới liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, ông Đinh Gớp-Trưởng thôn Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) không quên nhắc nhở bà con về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Cầm những tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện do Công ty Điện lực Gia Lai cấp phát, ông Gớp chỉ vào từng hình ảnh cụ thể để hướng dẫn bà con cách tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, như: tắt các thiết bị điện khi ra ngoài; tắt ti vi khi không sử dụng; vệ sinh các thiết bị điện thường xuyên…

Nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Khang Nghi





Ông Gớp cho biết: “Năm 2004, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tặng làng chiếc máy phát điện chạy bằng sức gió. Đó là lần đầu tiên dân làng được sử dụng điện. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên cuối cùng chỉ có 2 nhà trong làng có điện, mà cũng chỉ có khoảng 2 giờ mỗi ngày, ánh sáng rất yếu. Tiếng ồn của máy phát điện cũng làm nhiều người già trong làng khó ngủ. Giờ Nhà nước quan tâm kéo điện lưới quốc gia về tận làng để phục vụ bà con, chúng tôi vẫn thường hướng dẫn bà con sử dụng điện tiết kiệm. Hiện tại, cả 80 hộ dân trong làng đều được sử dụng điện. Có điện, nhiều hộ mua ti vi, nồi cơm điện để sử dụng; có hộ mua máy xay xát để phục vụ dân làng; việc dạy và học ở làng cũng thuận lợi hơn. Cũng nhờ có điện, bà con trong làng có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với thông tin, khoa học kỹ thuật thông qua ti vi, máy tính để học hỏi áp dụng vào sản xuất, qua đó thay đổi cuộc sống gia đình”.



Là người dân của làng Pờ Yầu, ông Gep chia sẻ: “Trước đây, khi mới có điện, nhà mình mở ti vi cả ngày, khi nào đi ngủ mới tắt. Vì vậy, đến tháng phải trả tiền điện nhiều quá, gia đình mình không đủ tiền, bị cắt điện. Sau khi được nhân viên ngành điện và trưởng thôn hướng dẫn cách tiết kiệm điện đơn giản như: tắt đèn khi không sử dụng, tắt mọi chế độ ở ti vi và đầu thu vệ tinh, hiện giờ, gia đình chỉ sử dụng hết 60 ngàn đồng tiền điện/tháng”.



Già làng Rơ Chăm Jú (làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) từ lâu đã được xem là “cánh tay nối dài” của ngành điện khi gương mẫu trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, ông tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong làng nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ông Jú cho hay: “Hệ thống điện trong nhà tôi được lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. Ban ngày, gia đình tôi tận dụng ánh sáng tự nhiên để tránh lãng phí điện. Ngoài thắp sáng, gia đình tôi còn sử dụng điện để bơm tưới cây cà phê. Chi phí tiền điện cũng khá nhiều nên chúng tôi rất ý thức về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và đem lại hiệu quả cao nhất”.



Trao đổi với P.V, ông Trương Quang Long-Giám đốc Điện lực Chư Păh-cho biết: “Để nâng cao nhận thức của khách hàng về sử dụng điện một cách hợp lý, an toàn và tiết kiệm, thời gian qua, Điện lực Chư Păh đã tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở đơn vị, các quầy thu ngân; phát hành tờ rơi. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền thông qua già làng, trưởng thôn, qua đó đã tạo sự đồng thuận trong thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Chúng tôi còn kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị gương mẫu thực hiện, xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt gia đình. Với đa dạng hình thức tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, người dân đã ý thức được việc tiết kiệm điện, qua đó góp phần giảm chi phí, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là trong điều kiện ngành điện vẫn còn khó khăn về vốn đầu tư”.



Theo thông tin từ Công ty Điện lực Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh có 220/220 xã, phường, thị trấn với 99,6% hộ dân sử dụng điện. Vấn đề đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ngành điện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thói quen cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm đã giúp ngành điện Gia Lai thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, chống quá tải.



KHANG NGHI