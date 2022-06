Thêm nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu càphê vào thị trường Hoa Kỳ

Tính đến hết tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu càphê sang Hoa Kỳ đạt 9,34 nghìn tấn, trị giá 22 triệu USD, giảm 16,5% về lượng nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Thị trường càphê, cacao và đường tiếp tục tăng

Nông dân Kon Tum thu hái càphê phục vụ chế biến xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 của Việt Nam và đây cũng là thức uống được ưa chuộng nhất ở Hoa Kỳ.



Đặc biệt, càphê có lượng tiêu thụ cao nhất sau cacbonat và nước uống đóng chai trong thị trường đồ uống không cồn.



Đáng lưu ý, nghiên cứu cũng đã chỉ rõ việc tiêu thụ cà phê ngăn ngừa các loại ung thư, giảm cholesterol, tăng cường miễn dịch, tạo điều kiện giảm cân và ngăn ngừa các bệnh thần kinh.



Do đó, những lợi ích sức khỏe liên quan đến càphê cùng với xu hướng tiêu dùng thay đổi được dự đoán là sẽ thúc đẩy thị trường càphê của Hoa Kỳ.



Hơn nữa, xu hướng tiêu thụ càphê tại nhà gia tăng báo hiệu tiêu thụ càphê sẽ tăng trong những năm tới sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu tại thị trường này.



Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu càphê sang Hoa Kỳ đạt 9,34 nghìn tấn, trị giá 22 triệu USD, giảm 16,5% về lượng nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Theo đó, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu càphê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 50,58 nghìn tấn, trị giá 124,95 triệu USD, giảm 2,9% về lượng nhưng tăng 23,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Đặc biệt, trong tháng 5/2022, giá xuất khẩu bình quân càphê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.359 USD/tấn, giảm 5,9% so với tháng 4/2022, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.



Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân càphê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.470 USD/tấn, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2021.



Các chuyên gia dự báo, giai đoạn 2020-2025, thị trường cà phê Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,8%. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường là lối sống ngày càng bận rộn và thời gian làm việc kéo dài. Điều này khiến các chuỗi cà phê ở Hoa Kỳ trở nên phổ biến hơn đối với khách hàng.



Hơn nữa, thị trường cà phê Hoa Kỳ được phân khúc theo loại sản phẩm càphê nguyên hạt, càphê xay, càphê hòa tan, càphê viên nén và cà phê túi lọc, được phân phối thông qua các điểm bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà bán lẻ chuyên nghiệp và các kênh phân phối khác.



Tuy nhiên, yêu cầu đối với càphê nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị. Các tiêu chuẩn sản xuất chính trên thị trường càphê Hoa Kỳ là Fairtrade USDA, Organic, Rainforest Alliance/UTZ Certified, Bird Friendly, Carbon Neutral, Organic và Direct Trade.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)