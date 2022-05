Giá xăng dầu nhiều khả năng tiếp tục tăng sau lễ

Do xu hướng hiện nay là giá xăng thành phẩm tăng, chính vì vậy, trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 4.5 tới, nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ tăng sau dịp lễ.

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, tính đến nay, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ thị trường trong nước khoảng 550 đồng/lít, còn dầu diesel (DO) chênh lệch khoảng 200 đồng/lít so với giá bán lẻ trong nước.

Tuy nhiên, giá xăng thành phẩm chênh lệch theo ngày của ngày 29.4 so với giá bán lẻ trong nước lại cao hơn khoảng 1.000 đồng đối với mỗi lít xăng và dầu DO.

Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy tại thị trường Singapore vào ngày 28.4, giá xăng RON92 là 127,56 USD/thùng, RON95 là 131,78 USD/thùng, trong khi giá cơ sở của kỳ điều hành ngày 21.4 là 124,487 USD/thùng xăng RON92 và 127,500 USD/thùng xăng RON95.

Từ số liệu trên cho thấy xu hướng hiện nay là giá xăng thành phẩm tăng, điều này dự báo nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ tăng sau dịp lễ.

Cụ thể, giá xăng RON 95 dự báo sẽ tăng 550 đồng, xăng E5 RON 95 tăng 400 đồng, dầu DO tăng 170 đồng.

Cũng theo thương nhân này, thông thường kỳ điều hành giá xăng tiếp theo sẽ rơi vào ngày 1.5, song do đây là thời điểm nghỉ lễ Quốc tế Lao động nên khả năng kỳ điều hành giá mới sẽ vào ngày 4.5.

Theo thương nhân này, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh tới, các mặt hàng xăng dầu được dự báo sẽ tăng giá, tuy nhiên, vì kỳ nghỉ lễ dài ngày, giá cả biến động liên tục, nên khó dự báo mức tăng cụ thể của từng loại mặt hàng.

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng. Ảnh: Phan Anh

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng xác nhận thông tin Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h chiều 4.5.

Theo ông Đông, theo quy định của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ.

Về điều hành giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết - vẫn phụ thuộc vào Nghị định 83 và Nghị định 95 của Chính phủ. Còn giải pháp để giảm giá xăng dầu, theo công thức tính toán phụ thuộc vào giá thế giới.

Trong thời gian qua, liên bộ Tài chính – Công Thương đã sử dụng dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) nên mặc dù giá thế giới tăng thì mức tăng của Việt Nam vẫn thấp so với giá thế giới.

“Vừa qua, Quốc hội đã có Nghị quyết về giảm thuế môi trường đối với xăng dầu. Từ nay đến cuối năm, người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sẽ được hưởng giảm giá xăng dầu”, ông Hải nói và cho biết, hiện Bộ Công Thương và Tài chính đang nghiên cứu các chính sách để giảm được thuế nào phù hợp nhằm chống thẩm lậu xăng dầu sang các nước gần Việt Nam.

Về dự trữ xăng dầu, theo ông Hải, đối với các đầu mối xăng dầu dự trữ 20 ngày trong kho; các doanh nghiệp cung ứng thì dự trữ 5 ngày.

Dự trữ Nhà nước do khả năng và ngân sách hạn chế nên Bộ Công Thương và Tài chính sẽ bàn với các bộ ngành đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam đảm bảo tối đa cho tình hình dự trữ.

Trong nước, từ 15h ngày 21.4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo CƯỜNG NGÔ (LĐO)