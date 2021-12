Thủy điện An Khê-Ka Nak về đích trước kế hoạch

(GLO)- Tính đến ngày 23-11, Thủy điện An Khê-Ka Nak đã sản xuất được 622 triệu kWh điện và hoàn thành kế hoạch năm 2021. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện mà các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác cũng đạt và vượt kế hoạch, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.





Thủy điện An Khê-Ka Nak có tổng công suất lắp đặt cả 2 nhà máy là 173 MW, tổng sản lượng điện thiết kế hàng năm là 575 triệu kWh. Những tháng đầu năm 2021, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến lưu lượng nước về hồ An Khê-Ka Nak thấp so với cùng kỳ năm trước. Ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak-cho biết: “Trước tình hình đó, Công ty đã tận dụng từng mét khối nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường cho vùng hạ du, đồng thời phục vụ phát điện an toàn, hiệu quả”.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện trước kế hoạch. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Cũng theo ông Tuần, Công ty đã triển khai nhiều phương án, giải pháp tối ưu vừa phòng-chống dịch an toàn, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Theo đó, Công ty tận dụng tối đa thời gian thực hiện phương án “3 tại chỗ” để bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy đảm bảo hoạt động tốt trong mùa mưa. Nhằm chung tay ứng phó an toàn với dịch Covid-19, hoàn thành kế hoạch sản xuất điện, Công ty tập trung vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. Ban lãnh đạo Công ty, tổ chức Công đoàn đã song hành, kịp thời động viên, san sẻ các khó khăn, thách thức bằng những hành động cụ thể giúp cán bộ, công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Anh Huỳnh Lê Vỹ-Trưởng ca Nhà máy thủy điện Ka Nak-chia sẻ: “Khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi buộc phải ăn ở tại nhà máy suốt mấy tháng trời. Gia đình cũng như lãnh đạo Công ty thường xuyên động viên, chia sẻ để chúng tôi cùng nhau vượt qua khoảng thời gian căng thẳng do dịch bệnh”.



Với những nỗ lực không ngừng, đến 24 giờ ngày 23-11, Thủy điện An Khê-Ka Nak đã sản xuất được 622 triệu kWh điện (cao hơn sản lượng điện thiết kế 47 triệu kWh), hoàn thành kế hoạch sản lượng phát trong năm do Tổng Công ty Phát điện 2 giao, về đích trước 36 ngày. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch.



Ông Tuần cho biết: Công ty tổ chức quản lý, vận hành, sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động công suất, phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia. Chiến lược chào giá cũng được thực hiện linh hoạt, hiệu quả mang lại doanh thu cao. Tính đến nay, giá bán điện bình quân cao hơn 5,25% so với giá hợp đồng (1.032,24/980,74 đồng/kWh). Dự kiến cả năm 2021, giá bán điện bình quân cao hơn 2,96% so với giá hợp đồng. Cùng với đó, Công ty còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền nộp ngân sách đến thời điểm hiện nay là 97,634 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2021 nộp hơn 130 tỷ đồng.



“Những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực vượt bậc, toàn diện của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Việc hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng điện được giao đã tạo động lực để Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm là thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện năm tới. Các hạng mục công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết bị luôn sẵn sàng vận hành phát điện, phát huy vai trò giảm lũ cho hạ du, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022”-ông Tuần nhấn mạnh.



LÊ VĂN NGỌC