Công ty Điện lực Gia Lai tri ân khách hàng

(GLO)- Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, trong Tháng Tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.





Ông Võ Ngọc Quý-Phó Giám đốc PC Gia Lai-cho biết: “Từ tháng 12-2021 đến tháng 1-2022, tại 7 huyện, thị xã, thành phố, Công ty triển khai hàng loạt các hoạt động như: đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cấp điện mới, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ; hướng dẫn khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh trang các công trình điện phục vụ an sinh xã hội. Ngoài ra, Công ty còn tặng quà cho khách hàng, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua”.

Điện lực Ia Grai tặng quà cho bà con làng Ô Rê 1, xã Ia Grăng nhân Tháng Tri ân khách hàng. Ảnh: Hà Duy



Hưởng ứng Tháng Tri ân khách hàng, ngoài các hoạt động sửa chữa đường dây sau công tơ, tặng quà, Điện lực Kbang phối hợp với Huyện Đoàn lắp đặt đường dây sau công tơ cùng hệ thống điện trong nhà cho gia đình anh Đinh Lợi (thôn 10, xã Đông). Anh Đinh Lợi vui mừng bày tỏ: “Điều kiện kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát và không có điện. Được Điện lực Kbang hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện trong nhà và cho thêm các vật phẩm khác, tôi mừng lắm”.



Anh Trần Đình Lập-Bí thư Huyện Đoàn Kbang-cho biết: “Vào tháng 12 hàng năm, nhân viên Điện lực đến các làng sửa chữa điện miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo, tư vấn dùng điện an toàn tiết kiệm. Đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với người dân, góp phần vào công cuộc giảm nghèo ở địa phương”.



Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Tri ân khách hàng, sáng 25-12, Điện lực Ia Grai đã tổ chức tặng quà, kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn miễn phí cho hơn 20 hộ nghèo, gia đình chính sách tại làng Ô Rê 1, xã Ia Grăng. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 200.000 đồng, nguồn kinh phí do cán bộ, công nhân viên Điện lực Ia Grai đóng góp.



Trong Tháng Tri ân khách hàng năm nay, Điện lực Pleiku cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn kết hợp với phát tờ rơi, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tặng quà cho khách hàng tại khu vực phường Yên Đổ và lập kế hoạch vệ sinh công nghiệp không cắt điện đối với các trạm biến áp khách hàng lớn. Theo đó, 10 hộ người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sửa chữa đường dây sau công tơ, tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện và 8 doanh nghiệp được vệ sinh hotline miễn phí.



Trong 2 năm diễn ra dịch Covid-19, PC Gia Lai xác định việc hiến máu cứu người là trách nhiệm của đơn vị. Do vậy, sáng 12-12, gần 150 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc PC Gia Lai đã tham gia hiến máu và thu về 131 đơn vị máu an toàn. Đây cũng là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của PC Gia Lai tổ chức trong dịp Tháng Tri ân khách hàng nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hướng đến cộng đồng.



Phó Giám đốc PC Gia Lai Võ Ngọc Quý bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tạo hình ảnh đẹp của công nhân ngành điện trong lòng người dân”.



