Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực về đích các dự án điện

(GLO)- Dù tiến độ thi công bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Công ty Điện lực Gia Lai đã vượt khó để đảm bảo các dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch năm 2021.

Sáng 24-11, công trình hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Kbang năm 2021 đã chính thức đóng điện và đi vào hoạt động. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng với quy mô 10 km đường dây hạ áp, 3 km đường dây trung áp, 13 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.100 kVA. Công trình nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện sau công tơ, cấp điện cho khu giãn dân, khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Kbang và 5 xã: Đông, Kông Lơng Khơng, Kon Pne, Krong và Đak Rong. Bên cạnh đó, công trình đảm bảo an toàn lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Kbang với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng cũng vừa hoàn thành nhằm giải quyết những đường dây sau công tơ của khách hàng không đảm bảo an toàn.

Ông Đinh Nao-Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong-cho biết: “Hiện nay, xã đã hoàn thành 18 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí điện. Đạt kết quả này là nhờ ngành điện đã quan tâm đầu tư, cấp điện ổn định, an toàn cho người dân. Nhờ nguồn điện cung cấp ổn định mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, kinh tế-xã hội của xã cũng được phát triển”.

Kéo điện về làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Duy

Với mục đích di dời đường dây ra khu vực hành lang an toàn để nâng cao khả năng truyền tải cũng như giải tỏa lượng điện mái nhà cho các nhà đầu tư, Điện lực Phú Thiện cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình nâng cấp tải lưới điện khu vực. Công trình có quy mô xây dựng mới 13,5 km đường dây 23 kV với tổng mức đầu tư lên đến 12,6 tỷ đồng. Dự án hiện đang đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trong tháng 12-2021. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, ông Phan Ngọc Thạch-Trưởng ban quản lý dự án Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công tác triển khai các dự án gặp khá nhiều khó khăn, nhất là đối với việc mua sắm, cung cấp vật tư, vật liệu và tổ chức thi công của các nhà thầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để các dự án được triển khai đúng tiến độ”.

Năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao vốn cho công tác đầu tư xây dựng là 165 tỷ đồng (trong đó, vốn khấu hao cơ bản 51 tỷ đồng, vốn vay tín dụng thương mại 114 tỷ đồng) để thực hiện 51 dự án. Đến tháng 9-2021, Công ty được giao bổ sung 2 công trình lưới điện trung hạ áp và 1 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng. Công trình này có quy mô lớn, phạm vi rộng nhằm mục tiêu di dời lưới điện để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (mở rộng quốc lộ 19) đoạn qua tỉnh Gia Lai.

Công ty Điện lực Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện năm 2021. Ảnh: Hà Duy

Cũng theo ông Thạch, công trình di dời lưới điện để phục vụ Dự án mở rộng quốc lộ 19 có tổng mức đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng, quy mô khối lượng gồm: cải tạo di dời 1 km đường dây trung áp 22 kV, 1,8 km đường dây hạ áp 0,4 kV và 5 trạm biến áp với tổng công suất 1.070 kVA. Công trình này buộc phải hoàn thành trong năm 2021. Vì tính chất cấp bách nên sau bước thẩm tra, Công ty Điện lực Gia Lai đã gấp rút phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu xây lắp và thực hiện khởi công ngay để kịp hoàn thành như kế hoạch đề ra. Cùng với đó, công tác thanh quyết toán, mua sắm vật tư, kiểm tra hiện trường, giải tỏa đền bù, giám sát tiến độ công trình… được chú trọng đúng mức. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, Công ty đã giải ngân trên 130 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch.