Giá lúa gạo hôm nay 11/5: Ấn Độ chìm trong khủng hoảng do dịch Covid-19, vận chuyển khó khăn, gạo Việt thêm cơ hội?

Theo dự báo, xuất khẩu gạo trong năm 2021 vẫn sẽ khả quan do nhu cầu nhập khẩu gạo vẫn tăng ở nhiều quốc gia. Điều này giúp giá lúa gạo có thể vẫn giữ ổn định. Hiện, giá lúa gạo hôm nay 11/5 vẫn duy trì ở mức cao.





Giá lúa gạo hôm nay 11/5: Ổn định



Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay 11/5 vẫn ổn định ở mức cao. Cụ thể, giá gạo nếp Long An ở mức 5.100 - 5.500 đồng/kg.



Giá gạo OM 18 giá 6.400 - 6.600 đồng/kg; Đài thơm 8 giá 6.400 - 6.600 đồng/kg; OM 9577, OM 9582 ở mức 6.050 đồng/kg; OM 5451 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg; OM 6976 giữ giá 6.000 - 6.150 đồng/kg.



Giá gạo IR 50404 ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nhật 7.500 - 7.600 đồng/kg; nếp vỏ tươi 5.000 - 5.100 đồng/kg; nàng Hoa 9 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.



Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 4 do địa phương đã hoàn tất thu hoạch lúa vụ đông xuân.



Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 giảm 400 đồng/kg, từ 6.400 đồng/kg xuống 6.000 đồng/kg; lúa OM 2514 giảm 400 đồng/kg xuống 6.000 đồng/kg; gạo thường có giá 11.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 15.000 đồng/kg.



Tại Kiên Giang, giá lúa IR50404 giảm 100 đồng/kg, từ 6.700 – 6.900 đồng/kg xuống 6.700 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 ổn định ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 200 đồng/kg, từ 6.900 – 7.100 đồng/kg xuống 6.800 – 6.900 đồng/kg.



Tại Vĩnh Long, giá lúa tươi IR50404 đứng ở mức 6.600 đồng/kg, lúa khô IR50404 đứng ở mức 9.000 đồng/kg; lúa khô hạt dài tăng 100 đồng/kg lên 9.500 đồng/kg.



Tại Bạc Liêu, lúa Đài thơm 8 giảm 100 đồng/kg, từ 6.700 – 6.800 đồng/kg xuống 6.600 - 6.700 đồng/kg, lúa OM5451 ổn định ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg.



Theo dự báo, xuất khẩu gạo năm 2021 vẫn khả quan do các thị trường vẫn có nhu cầu nhập khẩu cao, trong khi đó, giá lúa gạo hôm nay 11/5 vẫn ổn định ở mức cao. Ảnh: I.T



Xuất khẩu gạo khởi sắc, giá lúa gạo vẫn giữ ở mức cao?



Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, gạo là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trong 4 tháng đầu năm 2021 dù khối lượng xuất khẩu giảm.



Thống kê cho thấy, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 700.000 tấn với giá trị đạt 362 triệu USD, đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 triệu tấn với giá trị 1,01 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.



Trong 3 tháng đầu năm 2021, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 36,3% thị phần, khối lượng và giá trị đạt 411.580 tấn và 219,96 triệu USD, giảm 30,7% về khối lượng và giảm 14,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.



Trong 3 tháng đầu năm 2021, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Bờ Biển Ngà (gấp 2,7 lần) và Úc (tăng 66%).



Về chủng loại xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 39,3% tổng kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm 36,0%; gạo nếp chiếm 22,0%; gạo japonica và gạo giống Nhật chiếm 2,6%, còn các loại gạo khác chiếm 0,1%.



Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuy có giảm so với đầu tháng 4/2021 nhưng vẫn cao hơn giá gạo của Ấn Độ và ngang bằng giá gạo của Thái Lan.



Trên thị trường thế giới, trong tháng 04/2021, giá gạo Việt Nam đạt 508 USD/tấn vào đầu tháng và đã giảm xuống còn 488 USD/tấn vào cuối tháng, nguyên nhân chính là do vụ đông xuân đã thu hoạch xong nên nhu cầu mua nguyên liệu giảm, chờ đợi vụ hè thu sắp tới.



Trong khi đó, giá gạo 5% của Ấn Độ đạt 396 USD/tấn vào đầu tháng nhưng đã giảm xuống 377 USD/tấn vào cuối tháng.



Hiện hoạt động logistics của Ấn Độ đang rất khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và gây ra khủng hoảng rộng trong xã hội.



Giá gạo Thái Lan cũng đạt mức 494 USD/tấn và giảm xuống 485 USD/tấn vào cuối tháng.



Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo, năm 2021 dự báo điều kiện thời tiết không thuận lợi tại nhiều nơi trên thế giới nên sản lượng lương thực giảm ở nhiều quốc gia, và nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng trong năm 2021.



Thị trường châu Âu được dự báo sẽ sôi động hơn khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực và Việt Nam là một đối tác thương mại gạo quan trọng.

https://danviet.vn/gia-lua-gao-hom-nay-11-5-an-do-chim-trong-khung-hoang-do-dich-covid-19-van-chuyen-kho-khan-gao-viet-them-co-hoi-20210510162458432.htm



Theo Khánh Nguyên (Dân Việt)