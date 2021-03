Giá cà phê hôm nay 12/3: Sắc xanh bao trùm, hỗ trợ tích cực từ gói 1.900 tỷ USD, xu hướng đi lên còn kéo dài?

Gói cứu trợ 1.900 tỷ được Quốc hội Mỹ thông qua có thể tác động tích cực đến giá cà phê. Gói cứu trợ sẽ giúp cho các đồng tiền khác mạnh lên, đặc biệt là những nền kinh tế mới nổi như Brazil và hỗ trợ tích cực đến giá các loại hàng hóa, trong đó có cà phê.



Vì sao giá cà phê đột ngột tăng mạnh, lượng giao dịch "khủng", giá tiêu cao nhất ở đâu?

Thị trường nông sản tuần qua: Giá cà phê hồi phục nhẹ

Giá cà phê đồng loạt tiếp nối đà hồi phục trên cả hai sàn phái sinh.



Cập nhật giá cà phê hôm nay



Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tiếp nối đà hồi phục. Ghi nhận của TG&VN lúc 0h30 ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE Futures Europe_London (Anh) giao tháng 5/2021 tiếp tục tăng khá mạnh, 8 USD/tấn (0,57%) so với chốt phiên trước đó, lên 1.418 USD/tấn; giá giao tháng 7/2021 cũng tăng 10 USD/tấn (0,7%) giao dịch ở 1.443 USD/tấn. Khối lượng giao dịch giảm.



Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York (Mỹ) tăng mạnh, xu hướng tăng ổn định hơn phiên giao dịch hôm qua. Giá cà phê giao tháng 5 tăng 1,55 Cent (1,18%), lên 132,4 Cent/lb; kỳ hạn giao tháng 7 cũng tăng tiếp 1,45 Cent (1,09%), lên 134,3 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng khá đều ở các thời hạn giao hàng.



Phân tích kỹ thuật: Giá cà phê robusta và cả arabica đồng loạt tăng theo xu hướng tăng chung của toàn bộ nhóm nguyên liệu công nghiệp. Giá cà phê arabica có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng 0,35% lên mức trên 130 Cent/pound, chủ yếu vẫn do việc đồng Real mạnh lên. Từ vùng giá gần thấp nhất lịch sử, đồng tiền này đã tăng đến gần 4% chỉ sau 2 ngày, khiến cho lực bán ra của nông dân giảm đi đáng kể.



Hạ viện Mỹ hôm nay đã chính thức thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD. Dự luật cũng sẽ sớm đến bàn làm việc của tổng thống Joe Biden trong ngày mai (12/3) và gần như chắc chắn sẽ được thông qua. Mặc dù gói cứu trợ này không tác động quá mạnh vào chỉ số USD Index như những lần trước, nhưng sẽ giúp cho các đồng tiền khác mạnh lên, đặc biệt là những nền kinh tế mới nổi như Brazil và hỗ trợ tích cực đến giá các loại hàng hóa.



Về mặt kỹ thuật, giá đang giằng co ở vùng 131 Cents. Trong hôm qua, lực bán kỹ thuật tại đây cũng đẩy giá giảm nhưng tăng trở lại sau đó. Với tình hình dịch bệnh có thể sớm được kiểm soát nhờ vaccine, nhu cầu cà phê sẽ tăng cao, trong khi sản lượng cà phê arabica tại Brazil lại sụt giảm do tính chu kỳ. Vì thế, về dài hạn, giá arabica sẽ khó giảm sâu dưới mức 130. Các chuyên gia MXV dự đoán, giá sẽ hướng về mức 133,2 và xa hơn nữa là 135 trong tuần này.



Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp, với mức tăng là 10 USD. Giá tăng ngay đầu phiên và tiếp tục lên đến vùng 1.425, trước khi giảm trở lại.



Một đồng USD yếu hơn thường luôn tác động tích cực đến giá cà phê robusta, vì thế nhiều khả năng giá cà phê robusta sẽ còn tiếp tục hướng về mức 1.440 trong phiên cuối tuần.



Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê trong tháng 2 năm nay của Việt Nam đang thấp hơn đến 34% so với cùng kỳ năm ngoái, là yếu tố cản trở lớn với giá cà phê robusta, khiến giá khó có thể vượt lên mức này.



Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng 100-200 đồng/kg trong phiên hôm qua



Tham khảo giá cà phê tươi thu mua trong phiên liền trước, ngày 11/3, thị trường tiếp tục tăng 100-200 đồng/kg, dao động trong khoảng 31.900 - 32.800 đồng/kg.



Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà và Di Linh ở mức 32.000 đồng/kg, Bảo Lộc thu mua ở 31.9000 đồng/kg.



Tại Đắk Lắk, huyện Cư M'gar giá cà phê thu mua ở mức 33.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo và Buôn Hồ cùng đang có giá 32.800 đồng/kg.



Tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Prông đang ở mức 32.600 đồng/kg, ở Pleiku và Ia Grai là 32.700 đồng/kg.



Tại tỉnh Đắk Nông, huyện Gia Nghĩa cà phê tươi thu mua ở 32.700 đồng/kg và Đắk R'lấp là 32.600 đồng/kg.



Giá cà phê tại Đắk Hà, tỉnh Kon Tum không thay đổi, giá thu mua ở mức 32.600 đồng/kg.



Trong tháng 2 vừa qua, giá cà phê thế giới đã tăng mạnh so với tháng trước đó. Sự thiếu hụt container vận chuyển toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến nguồn cung và khiến cước phí vận tải tăng cao. Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê kỳ hạn trên thị trường thế giới sẽ duy trì xu hướng đi lên, theo thông tin từ Cục Xuất Nhập khẩu.

https://baoquocte.vn/gia-ca-phe-hom-nay-123-sac-xanh-bao-trum-ho-tro-tich-cuc-tu-goi-1900-ty-usd-xu-huong-di-len-con-keo-dai-139012.html

Theo Gia An (TGVN)