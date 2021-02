Vì sao giá cà phê đột ngột tăng mạnh, lượng giao dịch "khủng", giá tiêu cao nhất ở đâu?

Giá tiêu thế giới hôm nay 23/2 bật tăng 100 Rupee/tạ so với một ngày trước đó, kéo theo giá tiêu trong nước cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều vùng trồng tiêu. Đáng chú ý, giá cà phê hôm nay cũng bất ngờ tăng lên 600 - 700 đồng/kg tại Tây Nguyên.





Vì sao giá cà phê hôm nay bật tăng?



Theo phân tích tại trang giacaphe, chốt phiên giao dịch đầu tuần vào đêm qua, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đã đảo chiều tăng vọt. Cụ thể, kì hạn giao ngay tháng 5/2021 tăng thêm 36 USD, lên 1.416 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 37 USD, lên 1.431 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh.



Đặc biệt, các phiên giao dịch chốt khối lượng ở mức"khủng" và được cho là hiếm thấy trong thời gian gần đây, trong đó kì hạn giao tháng 5 ở mức 23.593 tấn.



Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng lên 600 - 700 đồng/kg tại Tây Nguyên. Ảnh minh hoạ



Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US (New York) cũng đột ngột tăng vọt. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng tới 5,8 cent, lên 134,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 5,7 cent, lên 136,7 cent/lb, các mức tăng rất mạnh.



Khối lượng giao dịch tại sàn này cũng rất cao, trên mức trung bình, trong đó kì hạn giao tháng 5/2021 lên tới hơn 42.100 tấn.



Về nguyên nhân giá cà phê bật tăng là do có tin đồn khả năng xảy ra sương giá ở miền Nam Brazil do thời tiết xuống thấp ở những vùng cà phê tái canh mới cho sản lượng. Đây là những vùng cao có nhiều khả năng xảy ra sương giá nên cây cà phê đã được di chuyển xuống vùng thấp.



Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) theo đó cũng vừa phát hành cảnh báo Brazil sẽ gặp phải đợt sương giá nghiêm trọng trong mùa sương giá tháng 6,7,8 năm 2021. Kèm theo đó là thông tin Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ thảo luận gói cứu trợ mới trị giá 1,9 ngàn tỷ USD trong khoảng 3 tuần - điều này đã có tác động tích cực lên thị trường cà phê kì hạn.



Giá cà phê thế giới bật tăng đã kéo theo giá cà phê trong nước tăng cao. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên trong sáng nay đã tăng tới 600 – 700 đồng/kg.



Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay bán ở mức 32.500 - 32.700 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai 32.400 đồng/kg; giá cà phê tại Lâm Đồng từ 31.900-32.000 đồng/kg. Còn tại Kon Tum, Đắk Nông, giá cà phê giao dịch từ 32.100-32.400 đồng/kg.



Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỉ lệ 5% đen vỡ, đứng ở 1.511 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 70 – 80 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 7 tại London.



Giá tiêu hôm nay cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu



Giá tiêu hôm nay 23/2 tại thị trường trong nước cũng đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg tại các địa phương, dao động từ 52.000-54.500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu hôm nay tại khu vực Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện đang cao nhất cả nước, đạt 54.500 đồng/kg.



Tiếp đó là giá tiêu tại Bình Phước, đạt 53.500 đồng/kg; giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông đạt 53.000 đồng/kg. Đồng Nai giá tiêu đạt 52.500 đồng/kg, còn Gia Lai - thủ phủ hồ tiêu cả nước vẫn có giá tiêu thấp nhất, đạt 52.000 đồng/kg.



Hiện nông dân đang thu hoạch vụ mùa hồ tiêu mới, sản lượng hồ tiêu niên vụ 2020/2021 được Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự báo ước đạt 180.000 tấn, sẽ là vụ mùa có sản lượng thấp nhất trong vòng 5 năm qua.



Giá cà phê tăng trở lại sau khi đã giảm về vùng thấp kể từ đầu năm nhờ kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế của Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, dịch bệnh Covid-19 lây lan chậm lại và lo ngại về vùng cung thiếu hụt tại Brazil năm nay.





