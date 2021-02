Việt Nam đang vào vụ thu hoạch mùa hồ tiêu mới - loại hạt từng được ví là "vàng đen" với kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Ước tính sản lượng vụ này đạt khoảng 180.000 tấn. Đây là vụ mùa có sản lượng thấp nhất trong vòng 5 năm qua, cũng là tình trạng chung của nhiều nước trồng tiêu lớn trên thế giới.





Giá hồ tiêu hôm nay tăng nhẹ



Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 18/2 trên thị trường Việt Nam tăng nhẹ 500 đồng/kg ở một số địa phương. Tuy nhiên, so với kì vọng của nông dân và giới buôn hồ tiêu, mức giá hồ tiêu như trên vẫn rất thấp, dao động từ 51.000 - 53.500 đồng/kg.



Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông cùng tăng 500 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg; giá tiêu tại Gia Lai đứng yên, ở mức 51.000 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bình Phước, Đồng Nai từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.



Giá tiêu cao nhất cả nước ghi nhận được ở vùng trồng tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu, đạt 53.500 đồng/kg.



Khảo sát giá tiêu hôm nay 18/2 tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm của Việt Nam. Nguồn: tintaynguyen



Hiện nay, nông dân các vùng trồng tiêu đang tiến hành thu hoạch vụ tiêu mới, ước tính tổng sản lượng khoảng 180.000 tấn, giảm gần 30% so với vụ trước. Tỉnh Gia Lai, nơi vốn được cho là thủ phủ của hạt "vàng đen" - hồ tiêu Việt Nam, sản lượng ước tính có thể sụt giảm tới 60%.



Trước đó, vào tháng 12/2020, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã tổ chức đợt khảo sát trên diện rộng về tình hình sản xuất hồ tiêu niên vụ 2020/2021 tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai.



Kết quả đợt khảo sát cho thấy, sản lượng hồ tiêu vụ 2020/2021 có thể giảm mạnh ở nhiều địa phương. Ở Gia Lai, các huyện Chư Sê, Đắk Đoa, Mang Yang đều ghi nhận diện tích thu hoạch sụt giảm mạnh khoảng 50% so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2017.



Chỉ tính riêng HTX Nam Yang, diện tích hồ tiêu trước đây gần 60 ha, giờ còn lại khoảng 20 ha. Ước tính, sản lượng Hồ tiêu của Gia Lai vụ 2020/21 có thể giảm 60% so với năm đỉnh điểm 2017.



Cũng so với năm 2017, sản lượng hồ tiêu tỉnh Bình Phước có thể giảm trên 50%. Tại huyện Bù Đốp, ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi số lượng vườn tiêu tiêu già chiếm phần lớn diện tích. Theo ông Bùi Quốc Hai, Giám đốc HTX Hồ tiêu sạch bền vững Hưng Phước (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp), sản lượng thu hoạch trong mùa vụ 2020/21 của HTX giảm nhiều so với vụ trước.



Cụ thể, sản lượng HTX thu hoạch được trong năm 2021 ước đạt 90 - 100 tấn, giảm mạnh so với năm 2020 (300 tấn) và năm 2019 (400 tấn). Bên cạnh diện tích thu hoạch giảm do dịch bệnh và già cỗi, diện tích còn lại mặc dù được chăm sóc nhưng cây vẫn thưa trái. Trong khi đó, diện tích trồng mới không được ghi nhận.



Đắk Nông là tỉnh có diện tích hồ tiêu lớn và năng suất cao nhất so với các vùng trồng tiêu khác trên cả nước. Phần lớn diện tích là vườn tiêu trẻ dưới 10 năm, đang trong giai đoạn cho năng suất tốt. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan đã khiến các vườn tiêu ở Đắk Nông bị ảnh hưởng tương tự các vùng khác như chuỗi hạt tiêu ngắn và răng cưa.



Tình trạng tiêu chết, cùng với giá tiêu giảm trong thời gian dài khiến nhiều hộ nông dân lâm cảnh thua lỗ, không còn mặn mà chăm sóc vườn tiêu. Ảnh: Lê Kiến



Thậm chí một số vườn được quan sát cho thấy cây phát triển rất tốt nhưng không ra chuỗi. Qua thông tin khảo sát, năng suất hồ tiêu vụ 2020/2021 ở các huyện Tuy Đức, Đắk R'Lấp, Đắk Song và Đắk Mil giảm với mức độ khác nhau. Con số giảm sản lượng bình quân từ 15 - 20% của tỉnh Đắk Nông được đánh giá thấp nhất trên cả nước.



Cũng theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sản lượng hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai có thể giảm 25%, trong khi các vùng trồng tiêu chất lượng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể bị giảm 20% trong niên vụ 2020/2021.



Tại Đồng Nai, diện tích hồ tiêu ở các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Châu Đức giảm nhiều do giá hồ tiêu xuống quá thấp, nông dân hạn chế đầu tư chăm sóc các vườn tiêu. Thậm chí nhiều diện tích tiêu chết và già cỗi đã được thay thế bởi các loại cây trồng khác. Diện tích trồng mới chỉ được quan sát thấy ở khu vực Xuyên Mộc nhưng số lượng không đáng kể.



Tin vui đầu năm 2021: Xuất khẩu "vàng đen" tăng cả lượng lẫn giá



Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 01/2021 đạt 16.896 tấn hạt tiêu các loại, giảm 3.846 tấn, tức giảm 18,54 % so với tháng trước. Nhưng bù lại, so với cùng kỳ năm trước thì lại tăng 2.130 tấn, tức tăng 14,43%.



Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sản lượng hồ tiêu niên vụ 2020/2021 có thể đạt khoảng 180.000 tấn. Ảnh minh hoạ



Giá trị kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong tháng đạt 48,72 triệu USD, giảm 8,67 triệu USD, tức giảm 15,11 % so với tháng trước nhưng lại tăng 12,73 triệu USD, tức tăng 35,38% so với cùng kỳ năm trước.



Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng đạt 2.884 USD/tấn, tăng 4,23% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 12/2020.



Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong năm 2020 các đơn vị thành viên của Hiệp hội đã xuất khẩu đạt tổng cộng 182.908 tấn tiêu đen, chiếm 95,30% tổng khối lượng tiêu đen xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng xuất khẩu được 23.931 tấn tiêu trắng, chiếm 93,65% tổng khối lượng tiêu trắng xuất khẩu của cả nước.



