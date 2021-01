Sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo trong năm 2021

Lãnh đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện cho biết, trong năm 2021, sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo, trong đó có hơn 500 triệu KWh do vấn đề thừa nguồn vào các thời điểm trưa, quá tải đường dây 500kw.





Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sáng 13.1, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho hay với tổng công suất hệ thống đạt 69.300 MW, quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai khu vực và thứ 23 thế giới. EVN đã cung cấp 12/12 dịch vụ điện, chiếm trên 77% giao dịch qua cổng dịch vụ công quốc gia.



Ông Nguyễn Đức Ninh - Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, trong năm 2020, ngành điện chứng kiến sự tăng trưởng đột biến của năng lượng tái tạo, trong đó, đáng chú ý là điện mặt trời áp mái.



Minh chứng cho điều đó là tháng 6.2020 sản lượng điện mặt trời áp mái đạt 6.000 MWp, nhưng đến tháng 12.2020 tăng lên 10.000 MWp. "Chính vì tăng đột biến như vậy, Trung tâm Điều độ hệ thống điện đã phải tiết giảm 365 triệu KWh.



Trong năm 2021 sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời. Ảnh: MOIT



Trong năm 2020 sản lượng tiết giảm về điện mặt trời mà không khai thác được là khoảng 365 triệukwh, chủ yếu do quá tải lưới nội vùng ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một số tỉnh miền Trung. Tháng 11 trở đi do tăng trưởng đột biến về mặt trời áp mái, chúng ta có khoảng 20 lần cắt giảm số giờ do thừa nguồn, tổng sản lượng cắt giảm là 35 triệu MW, công suất cắt giảm lớn nhất là ngày 27.12 cắt giảm trên 3000 MW.



Trong các giờ thấp điểm trưa không thể dừng giảm các nguồn khác mà bắt buộc phải cắt nguồn năng lượng tái tạo, nếu tính theo tỉ trọng mà không phải theo công suất đặt năng lượng tái tạo ứng với giờ thấp điểm trưa thì tỉ trọng lên tới 50-60%, đặc biệt các ngày cuối tuần



Trong năm 2021, sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo, trong đó có hơn 500 triệu do vấn đề thừa nguồn vào các thời điểm trưa, quá tải đường dây 500kw



Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia kiến nghị EVN phê duyệt phương thức phân bổ nghĩa vụ cắt giảm công suất điện mặt trời áp mái và điện mặt trời mặt đất. Đồng thời kiến nghị EVN có báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt nguyên tắc huy động nguồn năng lượng tái tạo khi hệ thống thừa nguồn hoặc quá tải lưới điện.



Chủ trì cuộc họp để thông báo với các chủ đầu tư năng lượng tái tạo các phát sinh cũng như giải pháp xử lý để phối hợp với EVN thực hiện việc giảm phát một cách công bằng, minh bạch cho đến khi xử lý dứt điểm vấn đề thừa nguồn cung và quá tải.



