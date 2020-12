Mỹ, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy mục tiêu năng lượng chung

Diễn đàn Khí thiên nhiên hóa lỏng thương mại ba bên Việt Nam-Mỹ-Nhật Bản được tổ chức trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản-Mỹ nhằm thúc đẩy mạng lưới nguồn năng lượng sạch.



Kỳ vọng vào năng lượng tái tạo

Ảnh minh họa. (Nguồn: evn)



Trang web state.gov của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/12 đưa tin nhằm thúc đẩy các mục tiêu năng lượng chung, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Keith Krach, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Francis Fannon, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kiyoshi Ejima và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An đã tham dự Diễn đàn Khí thiên nhiên hóa lỏng thương mại ba bên Việt Nam-Mỹ-Nhật Bản vào ngày 2/12.



Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản-Mỹ, thiết lập vào năm 2017, nhằm thúc đẩy mạng lưới các nguồn năng lượng sạch và an toàn cũng như các thị trường công nghệ mới để cung cấp các giải pháp thay thế cạnh tranh cho các nguồn năng lượng gây ảnh hưởng xấu trong khu vực.



Tại diễn đàn, ba nước đã nhất trí cho rằng tăng trưởng trong khu vực cần là kết quả của sự cạnh tranh công bằng và minh bạch, cả trong thị trường năng lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các nguồn nhiên liệu mới.



Thứ trưởng Krach nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của LNG trong việc phát triển mạng lưới thị trường năng lượng sạch và an toàn khi khu vực chuẩn bị đa dạng hóa các nguồn năng lượng.



Trợ lý Ngoại trưởng Fannon miêu tả LNG có vai trò như một nền tảng năng lượng linh hoạt, tạo điều kiện quan trọng cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng.



Việt Nam đang đi đầu trong các mục tiêu năng lượng sạch và trong tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn đầu, do vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục là hình mẫu khi hợp tác với các nước láng giềng để chuẩn bị cho nhu cầu năng lượng tăng đột biến giữa thập kỷ.



Khi Việt Nam sử dụng các nguồn nhiên liệu và công nghệ năng lượng mới hơn và hiệu quả hơn, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các hình thức hỗ trợ, đổi mới thương mại và đầu tư của khu vực tư nhân.



Bản tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Mỹ và Nhật Bản đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong việc duy trì các cam kết đã đạt được tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 3 năm trước, bao gồm việc Việt Nam ban hành luật để thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và hỗ trợ tăng trưởng do thị trường dẫn dắt.



Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc đa dạng hóa và đầu tư vào an ninh năng lượng vì tương lai của đất nước.

Theo TTXVN/Vietnam+