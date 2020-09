Lừa bán lan thường với giá tiền tỉ lan đột biến gen, bị khởi tố, bắt giam

Bùi Văn Sỹ (H.Yên Thủy, Hòa Bình) bị khởi tố, bắt giam vì lừa bán lan đột biến gen cả tỉ đồng, nhưng thực chất chỉ là lan thường.



Coi chừng "sập bẫy" lan đột biến

Giới chơi lan "ngoại đạo" nói gì về lan đột biến tiền tỉ?

Một chậu hoa lan là tang vật vụ án lừa đảo



Chiều 7.9, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Sỹ (34 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, H.Yên Thủy, Hòa Bình) để phục vụ công tác điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lừa bán lan đột biến gen.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ việc tham gia nhóm chơi, kinh doanh lan trên mạng xã hội Facebook, ông Đ.V.T (ngụ H.Di Linh) đã trực tiếp mua của Bùi Văn Sỹ các cây lan "đột biến gen" với giá 440 triệu đồng. Để tạo sự tin tưởng, Bùi Văn Sỹ viết giấy cam kết về chất lượng của những cây lan nói trên.



Sau đó, Bùi Văn Sỹ tiếp tục đem 2 chậu lan "đột biến gen" khác đến Di Linh bán cho ông T. với giá 1,47 tỉ đồng. Khi phát hiện hoa lan mà Sỹ bán chỉ là lan thông thường, ông T. đã trình báo đến Công an H.Di Linh.



Khi được triệu tập làm rõ, Bùi Văn Sỹ sau đó đã thừa nhận số hoa lan bán cho ông T. đều là hoa lan thông thường, không phải loại "đột biến gen" như thông tin rao bán và thỏa thuận trước đó với người mua.



Công an H.Di Linh khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên mạng xã hội, bao gồm việc mua bán lan đột biến gen, để tránh kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo TRÙNG DƯƠNG (thanhnien)