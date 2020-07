Việt Nam thặng dư hơn 4 tỷ USD nhờ xuất khẩu

Theo thông tin Tổng cục Hải quan công bố sáng 3-7, trong 6 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính thặng dư 4,038 tỷ USD.





Theo Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập về trong tháng 6-2020 chỉ bằng 44,5% so với tháng trước. Ảnh: VĂN PHÚC





Ngày 3-7, Tổng cục Hải quan thông tin, trong tháng 6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,8%.



So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 2% và trị giá nhập khẩu tăng 5,3%.



Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6-2020 ước tính thặng dư 500 triệu USD.



Tính chung 6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 4,038 triệu USD.



Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:



- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 6-2020 ước tính là 443.000 tấn, giảm 5,1% và trị giá là 117 triệu USD, tăng 27,6% so với tháng 5-2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2,541 triệu tấn và trị giá là 779 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 6 tháng tăng 24,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,6%.



- Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 6-2020 ước tính là 320.000 tấn, tăng 45,5% và trị giá là 32 triệu USD, tăng 102,6% so với tháng trước. Trong cả 6 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1,414 triệu tấn, trị giá là 104 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 13,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 14,3%.



Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:



- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 6-2020 ước tính là 800.000 tấn, tăng 6,4% so với tháng trước và trị giá là 264 triệu USD, tăng 37,1%. Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,98 triệu tấn và trị giá là 1,586 tỷ USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 6 tháng năm 2020 ước tính giảm 12,4% về lượng và giảm 43,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6-2020 là 5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước. Trị giá nhập khẩu trong 6 tháng năm 2020 đạt 27,04 tỷ USD - tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.



- Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6-2020 là 3 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng trước. Trị giá nhập khẩu mặt hàng này trong cả 6 tháng đạt 16,8 tỷ USD và giảm nhẹ 4,2% so với cùng kỳ 2019.



- Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 6-2020 là 1,25 triệu tấn, tăng 19,9% và trị giá là 670 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 6 tháng năm 2020 là 6,76 triệu tấn, đạt 4,03 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng giảm 5,4% về lượng và giảm 16,3% về trị giá.



- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính trong tháng 6-2020 nhập 3.000 chiếc, giảm 44,5% về số lượng và trị giá là 68 triệu USD, giảm 37,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này trong cả 6 tháng đầu năm 2020 là 39.000 chiếc và trị giá là 879 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng năm 2020 giảm 47% về lượng và giảm 47,7% về trị giá.



