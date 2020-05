Giá thịt heo tiếp tục leo thang

(GLO)- Thời gian qua, giá heo hơi liên tục leo thang đã khiến cả người mua và người bán “khóc ròng”. Hiện giá heo hơi đang ở mức “kỷ lục” (100.000 đồng/kg) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá cao, lượng tiêu thụ giảm 50%

Bán thịt heo đã mấy chục năm nay nhưng bà Thái Thị Hồng Trà-tiểu thương chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) chưa khi nào thấy giá “neo” ở mức cao như hiện nay. “Ở thời điểm ổn định, mỗi ký heo hơi chỉ ở mức 60.000 đồng, còn bây giờ đã vọt lên 100.000 đồng. Mức giá tăng cao đã khiến giá của các lò mổ tăng theo, người bán cũng buộc phải tăng lên để đảm bảo kinh doanh có lời. Tuy nhiên, khách của tôi chủ yếu là khách quen nên tôi chỉ dám bán tăng lên một ít. Vậy mà khách vẫn than quá!”-bà Trà cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Miên-tiểu thương chợ Bà Định (TP. Pleiku) cho biết, gần 1 tuần nay, giá heo móc hàm đã tăng từ 100.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, heo miếng lẻ tăng thêm 10.000-25.000 đồng/kg tùy loại. “Giá nhập tại lò tăng cao quá, nhưng tôi chỉ dám bán tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ký thịt heo bán ra tôi chỉ lời khoảng 5.000-7.000 đồng. Bởi lẽ, khi nhập nguyên miếng heo hoặc nguyên con móc hàm thì mình còn phải tề ra những khúc mỡ, khúc xéo nữa”-bà Miên nói.

Sức tiêu thụ thịt heo giảm mạnh kể từ khi giá cả liên tục leo thang. Ảnh: V.T

Theo khảo sát, giá thịt heo tại các chợ, siêu thị đã được điều chỉnh tăng đáng kể. Giá các loại thịt như ba chỉ, sườn non, thịt đùi, nạc vai dao động từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng/kg; các loại xương, chân giò, cốt lết có giá 120.000-150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo đen còn cao hơn nữa, dao động 140.000-200.000 đồng/kg tùy loại. Trước tình hình trên, nhiều người bán cho biết họ đã phải giảm bớt lợi nhuận để giữ chân khách hàng. Thay vì lời 15.000-20.000 đồng/kg như trước kia, nay họ chỉ dám bán tăng lên khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với giá nhập nhưng sức mua vẫn chậm, lượng thịt bán ra mỗi ngày giảm đi đến một nửa so với trước kia.

Người dân chuyển hướng tiêu dùng

Khi heo hơi trong nước đang đội giá rất cao, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân nên chuyển sang tiêu thụ thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Thế nhưng, tại thị trường Gia Lai, gần như loại thịt này không được người dân ưa chuộng. Bà Thái Thị Hồng Trà cho biết: “Mỗi thùng thịt heo nhập khẩu 10 kg giá chỉ 400.000-700.000 đồng, bằng một nửa so với giá thịt mổ tươi. Tuy nhiên, do khách hàng chưa tin tưởng vào chất lượng thịt đông lạnh nhập khẩu nên tôi không dám lấy bán”.

Giá heo móc hàm được các lò mổ bán ra với giá 125 ngàn đồng/kg. Ảnh: V.T

Do giá thịt heo trên thị trường ở mức quá cao làm tăng gánh nặng chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày, nhiều người tiêu dùng đã dần chuyển sang sử dụng một số loại thực phẩm thay thế. Chị Hồ Thị Tâm (hẻm 246 Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “So với thời điểm trước, thịt heo đã tăng đến 60.000 đồng/kg. Mức giá này là quá cao. Vì vậy, tôi đã thay thịt heo bằng thịt bò, thịt gà, vịt, cá, tôm… trong thực đơn của gia đình”. Tương tự, anh Nguyễn Thế Nhân (phường Yên Thế, TP. Pleiku) cũng cho hay, trong điều kiện giá thịt heo quá đắt, gia đình anh tăng cường nấu các món ăn từ thịt gà, đậu phụ, hải sản… Những mặt hàng này hiện đang có giá rất ổn định trên thị trường.