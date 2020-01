Dồi dào quà Tết "độc", lạ

Chỉ cần vào Google gõ từ khóa "quà Tết độc lạ", "tặng quà gì Tết 2020" hoặc "top những mẫu quà Tết độc đáo", kết quả hiển thị hàng loạt trang web bán hàng với đủ loại hàng hóa, đặc sản các vùng miền đến trái cây ngoại nhập...

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, xu hướng mua thực phẩm Tết an toàn, tự nhiên thể hiện rõ hơn nên số lượng các giỏ quà Tết từ các loại quả, hạt tự nhiên được nhà bán hàng trên sàn tung ra nhiều hơn với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng.

Đặc biệt, giỏ quà biếu độc lạ bằng gỗ, giấy cao cấp và "mix" sản phẩm theo yêu cầu cũng nở rộ trên chợ mạng. Người tiêu dùng tùy khả năng tài chính có thể chọn những món quà độc, đặc sản tự nhiên được nhập khẩu từ các thị trường "lạ" như sâm Ấn Độ Himalaya, đông trùng hạ thảo, mật ong khai thác trên vách núi khu vực Tây Á... hoặc các loại trái cây, sô-cô-la, rượu cao cấp. Thực phẩm Tết handmade tiếp tục được ưa chuộng từ nhiều năm nay, nhất là các loại bánh, mứt... tự làm. Đắt hàng nhất là những sản phẩm đồ khô như măng khô, miến, nấm hương khô, gạo nếp, đậu xanh… để chế biến đồ ăn, đồ cúng ngày Tết.

Một bộ phận người tiêu dùng đang lùng mua trái cây giá bạc triệu để chưng, biếu Tết Ảnh: PHƯƠNG AN

Riêng về trái cây tươi, bưởi, dưa hấu hình thỏi vàng, hồ lô, hình vuông (có chữ hoặc không có chữ) dù đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nhưng vẫn được ưa chuộng. Một số cửa hàng rao bán bưởi hình thỏi vàng, hình vuông hoặc hồ lô giá lên đến 1,8-2 triệu đồng/cặp, tùy trọng lượng và mẫu mã. Cửa hàng Fruits T&T (trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) và một số cửa hàng trái cây cao cấp đang bày bán thanh long vàng giá 150.000 đồng/kg. So với thời điểm mới xuất hiện trên thị trường năm 2018, giá thanh long vàng đã giảm đến 3/4 giá. Loại trái này có vỏ ngoài màu vàng chanh dịu mắt; trong ruột nhiều hại, ruột trắng hơi trong chứ không đục sữa như giống thanh long ruột trắng truyền thống và có vị ngọt chứ không pha chua như thanh long ruột trắng. Theo Fruits T&T, thanh long ruột vàng là hàng xuất khẩu, chỉ dành một lượng rất ít cho thị trường nội địa nên khá đắt hàng.

Đắt đỏ thuộc loại nhất nhì trong Tết này là loại táo in hình chuột, táo in chữ "Phát", "Lộc" bằng tiếng Nhật (do người bán giới thiệu) có giá gần 1 triệu đồng/trái. Tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Lê Thị Riêng (quận 1), táo Mutsu (Nhật) màu đỏ hồng in hình con chuột 2020 nặng từ 500-600 g có giá 690.000 đồng/trái; táo 400 g in chữ "Lộc", "Phát" bằng tiếng Hán giá lên đến 790.000 đồng/trái, hộp 5 trái giá khoảng 3,5 triệu đồng/hộp.

Rau củ, trái cây sấy tiếp tục "cháy hàng" "Vua" trái cây sấy Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinamit, cho hay những ngày này, các loại trái cây sấy của Vinamit tiếp tục hút hàng mặc dù sản lượng đã tăng đáng kể. Đặc biệt, nhóm rau củ sấy mới ra thị trường như nấm đông cô tươi sấy (gồm 3 vị rong biển, ớt cay và wasabi), đậu bắp sấy, đậu côve sấy đang "cháy hàng". Các loại trái cây organic thương hiệu Vinamit như mít, chuối cũng tiêu thụ mạnh. "Mọi năm, Vinamit thiết kế giỏ, hộp quà để "mix" các sản phẩm của công ty như một món quà Xuân gửi đến khách hàng nhưng năm nay, chúng tôi tập trung cung cấp sỉ cho những khách hàng lớn, để khách chủ động thiết kế giỏ quà như ý" - ông Viên nói.